3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 19 de enero 2026

WWE RAW 19 DE ENERO 2026.— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y ya dejamos Survivor Series atrás. En el evento estelar, tuvimos una lucha por el Campeonato Mundial de Peso Completo entre CM Punk y Finn Balor, con victoria del primero.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 1 – Je’Von Evans vs. El Grande Americano

Un combate que transcurrió con normalidad hasta que vimos a Je’Von Evans lastimado durante el comercial, lo cual obligó a parar el combate. La buena noticia es que no pasó a mayores la situacion con la ex estrella de NXT.

LO MEJOR

► 3– Becky Lynch vs. Maxxine Dupri

Bien podría haber habido una cuenta regresiva hasta que Natalya traicionara a Maxxine Dupri, ya que ni siquiera ocultaban lo que estaba sucediendo. Dicho esto, fue una buena manera de salir del combate mientras protegían a Dupri, y este debe ser el final de esta rivalidad, ya que Dupri necesita vengarse de Natalya, mientras que Lynch solo necesita una nueva oponente.

► 2- The Vision vs. Rey Mysterio, Penta y Dragon Lee

Esta fue una lucha increíble con un montón de cosas sucediendo, pero se mantuvo coherente. Lo de Heyman y Pearce es interesante y existe la curiosidad por ver cómo evoluciona. Al mismo tiempo, que Mysterio usara la manopla fue una sorpresa, pero aun así funcionó.

► 1- CM Punk vs. Finn Balor

Balor se sintió lo suficientemente amenazante como para que la lucha funcionara. Fue interesante ver a Balor como el claro campeón, aunque Punk fue básicamente neutral en lugar de ser un villano. No es algo que se vea muy a menudo, pero creó una dinámica interesante, y ahora Punk puede pasar a algo más grande para el Royal Rumble. Detalle no menor el hecho de que Finn Balor recuperara su antiguo tema d entrada.