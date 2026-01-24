¿Debutará Powerhouse Hobbs en el elenco principal de WWE o en NXT?

Tras confirmarse su salida de AEW y su firma con WWE, está por comenzar una nueva etapa en la carrera de Powerhouse Hobbs. Lo que queda por saber es si pasará un tiempo en NXT o debutará directamente en el elenco principal.

En cuanto a opiniones dentro de la industria, una de ellas ha sido la de Matt Hardy, quien habló al respecto en su podcast Extreme Life of Matt Hardy y ofreció una perspectiva que plantea dos caminos claros para el imponente luchador, que aparentemente será renombrado como Royce Keys.

► Powerhouse Hobbs tiene mucho margen de crecimiento, de acuerdo a Matt Hardy

Hardy reconoce el alto potencial de Hobbs, pero también señala una oportunidad perdida en su etapa anterior.

‘Creo que tiene un potencial enorme en WWE. Probablemente pudo haber hecho más en AEW. Siento que hubo un par de momentos en los que empezó a ganar popularidad de forma orgánica y nunca apostaron del todo por él. Y eso ha pasado varias veces con varios luchadores en AEW. Pero creo que tiene una gran presencia, tiene una actitud increíble, está dispuesto a todo, es muy comprometido con la empresa en la que esté. Y le tengo mucho cariño, creo que es genial. Disfruté conocerlo, disfruto ser su amigo. Y creo que tiene mucho margen de crecimiento cuando llegue su oportunidad de brillar en la WWE.

La gran pregunta es: ¿dónde debe debutar? Hardy analizó ambos escenarios con sus méritos.

‘Podría llegar un punto en el que quieran educarlo o reeducarlo simplemente estando en NXT y asegurándose de que: ‘Oye, este es el estilo de la WWE, y queremos que te adaptes, queremos que sepas exactamente cómo trabajamos antes de enviarte al elenco principal’. Lo cierto es que extraño la emoción que había cuando una empresa contrataba a un luchador de una empresa rival y lo programaba directamente en un puesto importante, y sería genial que lo hicieran con él.

Un factor a favor de Hobbs es el respaldo de una superestrella. Hardy reveló que «CM Punk es un gran, gran partidario suyo», lo que sin duda podría influir en la decisión final de la compañía.

¿Optará WWE por enviar a Hobbs a NXT o capitalizara su imagen de estrella de la competencia con un debut en todo lo alto, quizá en Royal Rumble?