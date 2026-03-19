3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 18 de marzo 2026

AEW DYNAMITE 18 DE MARZO 2026.— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y vamos rumbo a AEW Revolution. En el segmento estelar, Adam Copeland y Christian Cage desafiaron a FTR por el Campeonato Mundial de Parejas AEW.

AEW DYNAMITE 18 DE MARZO 2026

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 1- Darby Allin vs. Gabe Kidd

Hay muchas ideas al respecto, pero el combate no estuvo nada bien, pero bueno, al menos vimos cómo metían a Kidd en el ataúd.

LO MEJOR

► 3- Matt Jackson, Nick Jackson y ‘Jungle’ Jack Perry vs. Kazuchika Okada, Trent Beretta y Rocky Romero

Cuando vimos a Rocky y Trent en el evento principal, Okada no tuvo ninguna oportunidad. Y, como era de esperar, los Bucks y Perry aprovecharon la situación al máximo, y Rocky fue el que aguantó todos los golpes que pusieron fin al combate. Un buen evento principal, pero pudo ser mejor (que llegó tras el combate precisamente).

► 2- Mina Shirakawa vs. Marina Shafir

Una lucha bastante violenta y con un buen uso de la estipulación. Mina y Marina se dieron con todo, y los comentaristas dejaron en el aire la posibilidad de que Mina haya sido quien atacó a Toni Storm. Veremos a dónde va todo esto.

► 1- Will Ospreay vs. Blake Christian

No se puede negar que Blake Christian tuvo una gran ofensiva. Ospreay ganó, que era el desenlace esperado, pero veamos qué tan bueno será en el futuro. Sin embargo, fue una buena señal, ¡y un combate mejor de lo esperado!