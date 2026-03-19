NJPW: Resultados «New Japan Cup 2026» Oleg Boltin y Yuya Uemura a semifinales

New Japan Pro Wrestling inició la ronda de cuartos de final de la «New Japan Cup 2026» desde Yamanashi.

► «New Japan Cup 2026» Día 9

En el duelo semifinal se dio un choque de campeones, donde el Campeón de Peso Abierto STRONG, Oleg Boltin, se enfrentó al Campeón de Peso Abierto NEVER, Ren Narita. House of Torture interfirió en el combate, intentando arrebatarle otra victoria a un miembro de Hontai. Sin embargo, Aaron Wolf y Toru Yano frustraron las artimañas de House of Torture, acudiendo en ayuda de Boltin para intentar igualar las fuerzas. Tras doce minutos de acciones, Boltin transformó el Hell’s Guillotine de Narita desde la tercera cuerda en uno de sus movimientos característicos, el Veredict. Acto seguido, remató a Narita con la Kamikaze para llevarse la victoria.

Cerrando la jornada, Yuya Uemura se impuso a Shingo Takagi por primera vez en su carrera y avanzó a las semifinales. Tras 26 minutos de intensa acción, Uemura y Takagi intercambiaron cabezazos a corta distancia antes de que Uemura lograra aplicar su Deadbolt Suplex y llevarse la victoria.

Los resultados completos son:

NJPW «NEW JAPAN CUP 2026», 15.03.2026

Aimesse Yamanashi

1,192 Espectadores

1. Hartley Jackson y Kosei Fujita vencieron a YOSHI-HASHI y Taisei Nakahara (5:18) con un Crab Hold de Fujita sobre Nakahara.

2. Don Fale, Yujiro Takahashi, Chase Owens y Yoshinobu Kanemaru vencieron a Aaron Wolf, Toru Yano, Satoshi Kojima y Masatora Yasuda (7:56) con un Figure-Four Leglock de Kanemaru sobre Yasuda.

3. Jake Lee, Great-O-Khan, HENARE, Francesco Akira y Jakob Austin Young vencieron a Yota Tsuji, Yuto-Ice, OSKAR, Drilla Moloney y Gedo (11:08) con una BITE THE DUST de Young sobre Gedo.

4. Callum Newman y Zane Jay vencieron a Hirooki Goto y Tatsuya Matsumoto (8:58) con un Firebolt de Newman sobre Matsumoto.

5. Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa vencieron a Shota Umino y Tomoaki Honma (9:40) con THE GRIP de Oiwa sobre Honma.

6. New Japan Cup – Cuartos de Final: Oleg Boltin venció a Ren Narita (12:23) con la Kamikaze.

7. New Japan Cup – Cuartos de Final: Yuya Uemura venció a Shingo Takagi (26:08) con un Kannuki Suplex Hold.