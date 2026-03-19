AJPW: Resultados «Dream Power Series 2026» Titans of Calamity domina a Saito Brothers

Como parte de la gira «Dream Power Series 2026«, All Japan Pro Wrestling reapareció en el Tokyo Korakuen Hall.

► «Dream Power Series 2026»

Luego de tres meses de ausencia por suspensión, Yuma Aoyagi volvió a los encordados enfrentando en mano a mano a Hideki Suzuki.

En batalla de cuatro contra cuatro, Daisuke Sekimoto, Kuma Arashi, Masayuki Kono y Seigo Tachibana salieron avantes ante Kento Miyahara, MUSASHI, Ryuki Honda y Yuma Anzai. Arashi fue el artifice de la victoria con un sentón desde la tercera cuerda sobre Miyahara. Este choque fue el previo a la lucha que sostendrán Arashi y Miyahara, quienes pronto se disputarán la Triple Corona.

Se llevaron a efecto las semifinales del torneo de parejas de menos de 100 kg, Zennichi Jr. Tag Festival 2026. En la primera semifinal, Ryo Inoue y Mochizuki Junior de Dragon Gate, se impusieron a Dan Tamura y HIkaru Sato.

En la segunda semifinal, Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO superaron a Seiki Yoshioka y Yuya Susumu. Al final de la batalla, los dos equipos finalistas se encararon.

En el turno estelar, Ren Ayabe y Talos pusieron en juego el Campeonato Mundial de Parejas AJPW enfrentándose a Jun y Rei Saito en un combate muy esperado. La batalla resultó muy emocionante ya que Titans of Calamity fue la primera pareja en superar la altura de Saito Brothers, por lo que fue un verdadero duelo de colosos. Ayabe aplicó su remate, la Death Roulette aobre a Jun para finalizar el combate para defender el cetro por tercera vez y demostrar que son la mejor dupla de AJPW.

Los resultados completos son:

AJPW «DREAM POWER SERIES 2026», 15.03.2026

Tokyo Korakuen Hall

1,278 Espectadores

0. Hideki Suzuki vs. Yuma Aoyagi – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (15:00).

1. MAZADA venció a Shota Kofuji (6:53) con un Small Package Hold.

2. Go Shiozaki, Shotaro Ashino, Xyon y Oddyssey vencieron a Hokuto Omori, Naruki Doi, Kota Sekifuda y Toshiyuki Sakuda (10:44) con un Ankle Lock de Ashino sobre Omori.

3. Triple Crown Skirmish: Kuma Arashi, Daisuke Sekimoto, Masayuki Kono y Seigo Tachibana vencieron a Kento Miyahara, Ryuki Honda, Yuma Anzai y MUSASHI (11:49) con un Cross Body Attack de Arashi sobre Honda.

4. Zennichi Jr. Tag Festival – Semifinal: Ryo Inoue y Mochizuki Junior vencieron a Dan Tamura y Hikaru Sato (15:53) con la Buzzsaw Kick de Inoue sobre Sato.

5. Zennichi Jr. Tag Festival – Semifinal: Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO vencieron a Seiki Yoshioka y Yuya Susumu (18:34) con la Sid Vicious de HAYATO sobre Yoshioka.

6. AJPW World Tag Team Title: Ren Ayabe y Talos (c) vencieron a Jun Saito y Rei Saito (19:58) con una Death Roulette de Ayabe sobre Jun defendiendo el título