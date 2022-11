3×3: Lo mejor y lo peor de AEW Dynamite 16 de noviembre 2022

AEW DYNAMITE 16 DE NOVIEMBRE 2022 .— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y ya estamos a pocos días de Full Gear 2022. El segmento estelar fue una guerra de promos entre Jon Moxley y MJF, previo al combate que sostendrán en el PPV.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW DYNAMITE 16 DE NOVIEMBRE 2022

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de Dynamite, en orden descendente:

LO PEOR

► 3 – AR Fox debutó en Dynamite como retador a un título

El espectacular veterano AR Fox ya estaba en AEW desde julio, pero sólo había luchado en Dark. Fue bueno verlo en Dynamite… Pero, ¿por qué debutarlo como retador a un título? ¿Qué méritos ha hecho? Lo mismo se puede decir de Darius Martin, que volvió después de meses de estar lesionado. Por lo demás, fue buena lucha.

► 2 – No estuvo The Elite

Aunque ya se sabía que lucharían en Full Gear y que se confirmó que buscarán recuperar el Campeonato Mundial de Tríos, habría sido bueno verlos aparecer para retar directamente al Death Triangle. A estas alturas, el misterio es innecesario.

► 1 – Toni Storm vs. Anna Jay

No fue la mejor lucha de la noche, pero sí la estelar. Además, fue un World Title Eliminator, donde Anna Jay fue emergente por The Bunny, y por lo mismo, no debió ser World Title Eliminator, sino lucha normal, porque la oportunidad era para The Bunny. Además, se abusa de los World Title Eliminator cuando hay un torneo al que le pusieron el mismo nombre: World Title Eliminator. De hecho, muchos piensan que Jon Moxley está en el torneo, porque acaba de conceder un World Title Eliminator a Lee Moriarty… ¡Ya basta de World Title Eliminators!.

LO MEJOR

► 3– Britt Baker y Saraya

Aunque sólo aparecieron en entrevistas en backstage, con breves discursos se posicionaron ambas como las buenas de la historia. No hay ruda en este encuentro, lo cual le da mayor interés de cara al PPV, donde una de las dos sacará su verdadero rostro.

► 2– Bryan Danielson y Claudio Castagnoli vs. Chris Jericho y Sammy Guevara

Danielson y Castagnoli arrasaron al Campeón Mundial ROH y a Sammy Guevara, dejando claro por qué Jericho quiso que Guevara esté en la lucha titular de Full Gear. Será interesante ver si Jericho puede sobrevivir, pues cualquier cosa puede pasar.

► 1– Jon Moxley y MJF

omando un poco del estilo WWE, el Dynamite de esta semana cerró con los promos de Jon Moxley y MJF, y ambos hicieron un gran trabajo para hacer ver a la lucha que tendrán como sumamente importante. El 2023 de AEW, y quizá todo su futuro, se definirá el sábado en Full Gear.