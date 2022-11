3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 9 de noviembre 2022

AEW DYNAMITE 9 DE NOVIEMBRE 2022 .— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y ya estamos a pocos días de Full Gear 2022. El estelar fue la contienda al mejor de tres caídas entre Bryan Danielson y Sammy Guevara, con victoria del primero.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de Dynamite, en orden descendente:

– The Acclaimed y FTR vs. Swerve In Our Glory y The Gunns