Top Dolla revela cómo se dio su regreso a la WWE

Top Dolla regresó a la WWE en agosto de este año, junto con sus compañeros de Hit Row, Ashante «Thee» Adonis y B-Fab, y actualmente está en una rivalidad con Legado Del Fantasma en SmackDown, a quienes también se sumaron The Viking Raiders. Recientemente se conoció que el ex jugador de la NFL, al igual que sus compañeros de equipo firmaron un contrato por tres años con la compañía.

► Top Dolla se sorprendió cuando Triple H lo llamó para volver

Cuando Triple H fue nombrado como Director Creativo de la WWE, no perdió tiempo en traer algunas caras familiares que la compañía había despedido en los últimos meses, siendo Hit Row uno de los primeros grupos en volver.

Top Dolla, un ex jugador de fútbol amerciano en la NFL y que también posee aptitudes para la música, admitió en una reciente entrevista en Out Of Character con Ryan Satin que no esperaba volver tan pronto a la WWE, aunque era algo que siempre ha querido hacer.

«Estaba sentado allí como, ‘Bueno, todavía quiero luchar’ y, sinceramente, no esperaba eso. Siempre quise luchar en la WWE, y aunque luché en la escena independiente antes de llegar a la WWE, solo era yo practicando para obtener repeticiones porque sabía que una vez que tuviera una prueba, estaría en la WWE».

«Prefiero luchar frente a una multitud de 500 personas que jugar al fútbol frente a cien mil. No hay comparación. Me sentí como, ‘¿Sabes qué? Voy a empezar a luchar de nuevo. Voy a volver y hacer lo mío’.»

Top Dolla recordó haber visto a Dakota Kai hacer su regreso a la compañía en SummerSlam, lo cual le agradó ver. Menos de dos semanas después, él recibió la llamada de Triple H para regresar y en la misma entrevista comentó cómo se dieron las cosas.

«Bajo y mira, justo cuando estaba como, ‘Hay vida después de la WWE’, WWE me devolvió la llamada. Yo estaba como, ‘Justo cuando creo que estoy deprimido, me atraen de nuevo‘».

«Yo estaba como, ‘Puedes tenernos mañana si realmente quieres’. Habíamos programado una reunión, solo nosotros tres y Hunter, al día siguiente, hablando de los pasos y el plan, y luego, una semana después de eso, debutamos, fue muy rápido el cambio».

«No puedo agradecer lo suficiente a Hunter. Para que él en la llamada telefónica dijera: ‘Hombre, no sé qué pasó, y no me importa. Tienes un borrón y cuenta nueva, estás aquí ahora, no hay problema de nuestra parte. Espero que no haya ningún problema de tu parte’.»