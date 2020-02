Hemos puesto en el pasado otro episodio de NXT, que como cada semana nos ha dejado un buen sabor de boca; ha sido el último antes de TakeOver: Portland, que va a celebrarse este domingo 16 de febrero para poner un poco más arriba el listó de la marca amarilla y reafirmar que son una verdadera competencia para las demás marcas de WWE. Lo que pase en el especial va a tener sus consecuencias el próximo miércoles en televisión, pero entonces también veremos las de lo ocurrido anoche, pues acaban de anunciarse oficialmente tres luchas para el nuevo show.

Empecemos por la que podríamos decir que es la más interesante de todas dado que tiene un título en disputa. Una lucha que podría robarse perfectamente el show, que podría formar parte del especial; es más, casi es sorprendente que no sea así.

. @Jordan_Devlin1 puts the NXT Cruiserweight Title on the line against @itsLioRush next week on #WWENXT ! https://t.co/fUpv8lirsC

Continuamos con otra que hemos visto anteriormente, incluso con una corona entre ambos, aunque en este caso no la habrá. Va a ser la primera de uno de los dos involucrados desde que volvió de su última lesión, ocurrida precisamente ante este mismo oponente.

🎵HIT IT! 🎵 @DreamWWE goes one-on-one with @roderickstrong NEXT WEEK on #WWENXT . https://t.co/lgXE4TLoNd

Por último, pero no menos importante, un combate que enfrenta a dos luchadoras con mucho interés. Sobre todo porque nos continará presentando a las dos, que están subiendo poco a poco para situarse como caras habituales cada semana de la marca.

The #RobertStoneBrand RELAUNCHES when @ImChelseaGreen takes on @wwekayden next week on #WWENXT . https://t.co/Xwl4YIquKx

Queremos avisar de que este último combate podría no celebrarse porque Green podría rechazar presentarse en el show una vez más. Esperamos que no, que siga adelante como ha sido anunciado, pero últimamente la ruda tiene los aires bastante subidos.

Y si miramos las reacciones…

We do it our way. @WWENXT @WWE pic.twitter.com/dByJUASeJZ

You heard it. The countdown is on. Exactly one week until the RELAUNCH of #TheRobertStoneBrand and @ImChelseaGreen embarrassing @wwekayden pic.twitter.com/DvXgtZoioR

"I am going to show you next week, that you never bet against an ace!" 🇮🇪 ♠️

The Irish Ace @Jordan_Devlin1 is extremely confident heading into his NXT Cruiserweight title defence against @itsLioRush next week. #WWENXT | BT Sport 1 HD | #WWEonBT pic.twitter.com/LvF23vaneV

