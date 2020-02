Cameron Grimes sigue dando pasos adelante en NXT y situándose como un luchador importante del show de los miércoles; pero todavía no es el oponente de Johnny Gargano. Ese es Finn Bálor. Los dos tuvieron un incidente entre bastidores durante un evento en vivo y se enfrentaron anoche en televisión. No obstante, podemos adelantar que no están empezando una verdadera rivalidad. Aún así, podría ser cuestión de tiempo si el rudo sigue ascendiendo mientras el antiguo Campeón NXT se queda en la marca amarilla, lo cual ha dicho que quiere hacer en incontables ocasiones.

Unas horas atrás ambos se vieron las ganas en un mano a mano del que «Johnny Wrestling» salió triunfante con su Gargano Escape, con el que hizo rendir al luchador antes conocido como Trevor Lee. Parece que eso bastará para poner fin a esta trama por ahora; sobre todo teniendo en cuenta que el próximo 16 de febrero el vencedor enfrentará a Bálor en el nuevo especial de la marca, NXT TakeOver: Portland.

► Johnny Gargano imita a The Rock en NXT

Pero antes de concluir dicha historia con Grimes, Gargano quiso mandarle un saludo y ponerle las cosas en claro. No sabemos bien a qué vino, quizá solo fue una forma de darle la bienvenida a Simone Johnson, o puede que solo quisiera homenajear a uno de sus ídolos. El caso es que quien fuera también Campeón de Norteamérica y Campeón de Parejas NXT realizó el People’s Elbow de The Rock al acabar su lucha anoche. Lo hizo atacando el sombrero de su oponente, que extrañamente se lo dejó olvidado en el encordados. Un sombrero que después se puso para salir del escenario.

EXCLUSIVE: After picking up the win on #WWENXT, @JohnnyGargano hit @CGrimesWWE's trademark hat with a #PeoplesElbow in this moment you didn't see on USA Network! 🎩@TheRock pic.twitter.com/yGkN7s99zq — WWE NXT (@WWENXT) February 13, 2020

«EXCLUSIVO: ¡Después de vencer en NXT, Johnny Gargano atacó el sombrero de Cameron Grimes con un People’s Elbow en este momento que no pudieron ver en WWE Network!».

Punto final a la rivalidad entre ambos por ahora. Es una lástima que no estemos viendo más de Gargano-Bálor semanalmente porque ambos tienen mucho más que ofrecer de lo que están ofreciendo como dos de los mejores luchadores del mundo. Veremos si su combate de este domingo no pone fin a su historia, porque la verdad es que habría dejado mucho que desear en ese caso. Pero no está claro lo que ocurrirá. Como cada semana en los programas semanales y en cada ocasión que se celebra un especial amarillo, les invitamos a que sigan nuestra cobertura en SÚPER LUCHAS este 16 de febrero.

Antes, les dejamos las declaraciones de Gargano sobre Bálor después del show, en las que afirma que su rivalidad lleva meses en preparación.