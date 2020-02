Cedric Alexander perdió ante el recién llegado al elenco principal, Angel Garza, en la última edición de Monday Night Raw en una literal paliza. Su última lucha en Raw antes de esta derrota fue el 16 de diciembre pasado, cuando Bobby Lashley también lo derrotó con relativa facilidad. Entre estos dos eventos, Alexander ha sido partícipe de varios encuentros en Main Event, donde ha alternado triunfos con derrotas.

► Cedric Alexander expresa su frustración con WWE

Ahora, Cedric Alexander ha recurrido a su Twitter, y ha manifestado su frustración por su situación actual en WWE, y ciertamente se entiende el motivo.

Frustrated is an understatement — Cedric Alexander (@CedricAlexander) February 12, 2020

«Frustrado es poco decir»

Es interesante notar que Alexander hizo su publicación el mismo día que se revelaron informes sobre su estado en la WWE. Dave Meltzer notó durante Wrestling Observer Radio que Alexander simplemente no está siendo utilizado ya que los funcionarios no tienen planes para él, a pesar de su talento.

Paul Davis de Wrestlingnews.co luego informó un seguimiento del informe original, señalando que se dice que no hay problemas tras bastidores con Alexander, pero Vince McMahon simplemente no lo ve como una gran estrella en este momento. Ese informe también señaló que Vince escucha a Heyman sobre «algunas ideas», pero otras veces puede ser «de mente cerrada» y en este momento no ve nada en Alexander. También se dijo que Vince «se dio por vencido» con Cedric hace mucho tiempo.

En septiembre de 2019, se informó que Vince había tomado la decisión de «enterrar» a Alexander en una lucha que se llevó a cabo en su ciudad natal contra el entonces campeón de los Estados Unidos, AJ Styles, en Clash of Champions 2019, a pesar de que el Director Ejecutivo de Raw, Paul Heyman, quería darle un impulso. Su encuentro terminó siendo trasladado al Kickoff esa misma noche, aunque en ese entonces el luchador negó tal enterramiento.

Según los informes, Heyman tenía planes de dar a Cedric un «impulso de construcción lenta» hacia la cima, pero estos planes fueron rechazados por Vince. Tan simple como eso.