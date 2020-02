Lio Rush quiere tomar el relevo de PAC en la división crucero

PAC se encuentra ahora mismo triunfando en AEW lejos de las manos de Vince McMahon, lejos de 205 Live, lejos del Campeonato Crucero. Todavía no ha podido acercarse el Campeonato Mundial de Peso Completo, pero lo hará más tarde o más temprano. De momento se mantiene rivalizando con luchadores importantes, como es el caso ahora de Kenny Omega. Dentro de unas semanas los dos van a verse las caras con un combate Iron Man de 30 minutos. A veces hablamos de clásicos inmediatos a la ligera pero esta lucha lo tiene todo para serlo, para ser una de las mejores de 2020.

«El Bastardo» ha dejado atrás su pasado en WWE como Neville, que no sabríamos decir si le brindó más buenos momentos que malos. Sí que podemos decir que sus mejores tiempos fueron como monarca de la división crucero. Por aquel entonces se hacía llamar «El Rey de los Cruceros». Esto nos vuelve a la mente porque es como Lio Rush se ha definido a sí mismo hace unas horas, después de situarse de nuevo como retador al título.

EXCLUSIVE: Is @Jordan_Devlin1 ready for @itsLioRush next Wednesday on #WWENXT? The self-proclaimed "2x Future NXT #Cruiserweight Champion" would say NO. pic.twitter.com/CHonYUgyCX

— WWE NXT (@WWENXT) February 13, 2020