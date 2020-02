Este domingo 16 de febrero de 2020 va a celebrarse NXT TakeOver: Portland, especial que estará estelarizado por Adam Cole y Tommaso Ciampa, que se enfrentarán por el Campeonato NXT. Lo harán después de que el rudo venciera anoche en KUSHIDA en el programa semanal de la marca amarilla, en un mano a mano en que el japonés casi consigue la victoria. El retador al título estuvo presente pero no tuvo combate. Hizo unas declaraciones camino a su nueva oportunidad de coronarse y lo vimos en un segmento en el que recordó cuando tuvo que renunciar a la corona.

► Adam Cole y Tommaso Ciampa llegan a las manos en NXT

Por lo que vimos en televisión, ambos no tuvieron la ocasión de enfrentarse esta vez, pero WWE acaba de lanzar un video que nos muestra cómo sí lo hicieron fuera de la pantalla. Y por fin «Blackheart» pudo vengarse de todos los ataques recibidos tanto por su oponente como por el resto de la Undisputed Era. Los dos tuvierno un cara a cara después de la lucha del monarca y parecía que todo iba a quedar ahí. Pero entonces este buscó atacar con el cinturón al barbudo, que pudo revolverse y aplicarle su remate y poniéndolo en fuera de juego. Entonces pudo reencontrarse con su Goldie.

Y mientras el público celebrando y deseando que eso sea lo que ocurra el domingo en el especial, con una cuenta de tres de por medio, claro. Pero eso no va a ser tan sencillo, porque entonces Ciampa no tomará a Cole cansado después de un combate. Pero tampoco sería la primera vez que lo derrota por lo que ambos van a tener un encuentro realmente complicado. Conocedores, ¿cuál de los dos creen que triunfará?

Cabe mencionarse que va a ser el primer mano a mano entre ambos en el Imperio McMahon. Anteriormente se han enfrentado, incluso por este mismo título en eventos no televisados (dos Triples Amenazas), pero nunca tuvieron un combate para ellos solos.

La última vez que eso ocurrió fue en el evento ROH Road To Best In The World de 2014. Entonces Cole venció a Ciampa. Lo mismo que había ocurrido en 2013 en ROH Death Before Dishonor XI. Pero el barbudo también ha tenido sus momentos. En 2012 derrotó a su ahora oponente en ROH The Battle Of Richmond. Y también lo hizo la primera vez que se enfrentaron en sus carreras, en el año 2011, en ROH Defy Or Deny.

Por eso no es del todo cierto lo que Cole dijo después del show, que «siempre ha sido mejor que Ciampa».