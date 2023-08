FTR vencieron a los Young Bucks en el episodio del 6 de abril de 2022 de Dynamite, mientras que fueron derrotados por ellos en Full Gear 2020. Con el marcador empatado, los dos equipos se plantarán mañana en All In para decantar la balanza hacia un lado en una disputa por el Campeonato Mundial de Parejas AEW.

Un combate que en principio va a realizarse a pesar del arresto de Cash Wheeler el pasado 3 de agosto debido a un incidente ocurrido el 27 de julio por el que fue acusado de asalto con arma de fuego. Recientemente, los hermanos Jackson fueron preguntados por eso en Sports Illustrated.

► Young Bucks vs. FTR en All In

«Cada vez que surgen distracciones fuera de nuestro control, resulta un tanto frustrante. Sin embargo, tenemos una tarea por delante y planeamos cumplirla.»

Matt y Nick hablan también de si pueden superar sus dos primeras luchas:

«Me encanta un desafío, y estoy muy emocionado por la oportunidad de experimentar lo que se siente al actuar en un evento de tanta magnitud. Podría ser la culminación de todo por lo que hemos trabajado, y cómo relataré en el futuro a mis futuros nietos el punto álgido de mi carrera.»

«No mucha gente sabe esto, pero tuve un caso muy fuerte de Covid uno o dos meses antes de ese primer combate, y tuve dificultades para respirar durante mucho tiempo. En términos de resistencia, me llevó un tiempo volver a estar en buena forma, por lo que ese combate probablemente fue el más difícil que tuve que superar. En el segundo combate me sentí mucho más saludable, pero fue en televisión, así que no tuvimos mucho tiempo. Lo que más me emociona es contar con ese tiempo adicional y tener un ritmo para poder contar la mejor historia que podamos.»