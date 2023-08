LA Knight ha encontrado en The Miz la horma de su zapato. Y viceversa. Tras eliminar a «The A-Lister» de la Slim Jim Battle Royal de SummerSlam 2023 y salir vencedor de la misma, Knight se está topando con la célebre verborrea del ex Campeón WWE, quien lo acusa de irreverencia hacia los veteranos y de ser su copia barata.

Ayer, durante Friday Night SmackDown, Knight hizo su particular homenaje al fallecido Bray Wyatt asegurando que la próxima vez que vea a The Miz, este mejor salga corriendo por su propio bien. Y WWE confirmó posteriormente lo esperado: Knight y Miz se medirán en Payback 2023.

Y dicho evento también vio actualizado su cartel mediante el anuncio de la primera defensa de Rey Mysterio como nuevo Campeón de los Estados Unidos WWE. Tras arrebatarle la correa a Austin Theory dos semanas atrás, el joven gladiador gozará de revancha al salir ganador de un combate contra LA Knight el pasado viernes.

Mientras, Cody Rhodes, sin combate a la vista, aparecerá en Payback 2023, siendo invitado del segmento ‘Grayson Waller Effect’.

Pasan los días y poco a poco se acerca la fecha de este nuevo «premium live event» de WWE, que veremos el sábado 3 de septiembre y tendrá lugar desde la PPG Paints Arena de Pittsburgh (Pennsylvania). He aquí su menú luchístico provisional.

The United States Champion, @reymysterio, will defend the #USTitle against former champion @_Theory1 at #WWEPayback!



