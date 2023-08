Roman Reigns no estará presente en WWE Payback 2023

«Payback» puede traducirse como «revancha», «venganza» o «represalia» así que es el Premium Live Event ideal para que una Superestrella WWE busque resarcirse contra otra, ya fuera que perdiera en el anterior, SummerSlam, o que ocurriera algo durante los programas semanales. Por eso podríamos calificar de sorprendente que Jey Uso versus Jimmy Uso no vaya a disputarse el 2 de septiembre. Aunque no tanto si tenemos en cuenta, además del motivo que se explica para ello, el hecho de que el primero de los hermanos gemelos dijo adiós a WWE la semana pasada.

► Roman Reigns, fuera de Payback

Por otro lado, tampoco resulta sorprensivo saber que Roman Reigns no estará en el show, como confirma nuestro amigo Dave Meltzer en el boletín de esta semana del Observer. No añade más información, pero no es necesaria, pues incluso con especulaciones podemos razonar por qué. Primero, no es uno de los Eventos Premium más importantes del año. Segundo, The Tribal Chief no tiene ahora mismo un contendiente al Campeonato Universal Indiscutible. Aunque sí es verdad que Main Event Jey Uso tiene un argumento para una revancha. Tercero, y esto es un hecho, el samoano máximo está lesionado, no de gravedad, pero se hizo daño al comienzo de su lucha con su primo.

Es interesante apuntar también que recientemente conocimos que esta noche ni Reigns ni los Uso estarán en SmackDown. Será un programa no tan atractivo sin ellos pero se comprende que es la situación en la que se encuentra The Bloodline Saga en estos momentos. Reigns recuperándose, Jey después de decir «renuncio» y Jimmy sin saberse qué hará a continuación después de traicionar a su hermano. Por otro lado, que no estén en el show no quiere decir que no vaya a darse alguna continuación de su historia, por ejemplo, un anuncio de algo que pudieran hacer la semana que viene, en el SD antes de Payback.