«Va a regresar el viernes. Roman Reigns resultó herido en ese combate. Roman Reigns se lastimó en el combate, y no he vuelto a ver el comienzo del combate, pero escuché que fue bastante temprano. No conozco la naturaleza de la lesión, solo sé que luchó lastimado en el combate. Luchó lastimado en el combate, se lastimó al principio del combate. Roman Reigns no asistió a la conferencia de prensa después de SummerSlam, ya que Paul Heyman ocupó su lugar. Eso fue un cambio de planes, porque Byron Saxton en realidad iba a anunciar a ambos como un dúo durante la conferencia, hasta que le informaron que solo Heyman saldría a hablar con la prensa». Dave Meltzer ofreció estas primera información sobre la lesión de Roman Reigns en SummerSlam.

► La lesión de Roman Reigns

Y es ahora el Editor en Jefe del WON quien da una actualización en la que confirma la naturaleza de daño que sufrió The Tribal Chief mientras luchaba con Jey Uso en defensa del Campeonato Universal Indiscutible, el cual retuvo con la ayuda de Jimmy Uso, que traicionó a su hermano cuando este estaba a un solo segundo de la mayor victoria de su carrera.

«Reigns sufrió una lesión en la cadera o la espalda debido al tope de Jey Uso, aproximadamente cinco minutos después de comenzar su lucha principal. Se podía notar por la forma en que se movía y caminaba que estaba experimentando dolor, pero hay que reconocer que, a menos que estuvieras buscándolo específicamente, probablemente no lo notaste».

Hasta ahora, no se ha comentado nada sobre si Roman Reigns podrá luchar en el siguiente Premium Live Event, Payback. Aunque tampoco está confirmado que vaya a hacerlo aún estando sano. Veremos qué sucede esta noche en SmackDown. De la misma manera, si en las siguientes horas tenemos novedades, las daremos a conocer en SUPERLUCHAS.