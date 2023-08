Varias de las promotoras más notorias de las islas británicas han buscado destacar tras la pandemia con implicaciones de talentos foráneos. Y si estos provienen de los gigantes de la industria, mejor.

Over The Top Wrestling (OTT) anunció a inicios del presente año que Eddie Kingston y Jon Moxley debutarían sobre sus rings; el primero en la gira previa denominada Homecoming y el segundo en ScrapperMania VII. Añadidos que impulsaron la venta de boletos para esas citas, pero que finalmente no se dejaron ver por la casa regentada por Joe Cabray.

Kingston alegó asuntos personales, prometiendo compensar su ausencia en un futuro, mientras Moxley fue incluido por AEW en un house show celebrado el mismo día que ScrapperMania VII. Segunda vez que Moxley causaba baja en OTT, luego de que la pandemia provocara la cancelación de ScrapperMania en 2020.

En compensación, AEW cedió a Kingston, en teoría ya disponible, y a PAC, para ScrapperMania VII. Sin embargo, Kingston dio positivo por coronavirus, postergándose definitivamente su estreno en OTT.

Y, cruzará los dedos Cabray, hoy OTT anuncia a Moxley como parte del cartel del show por su noveno aniversario. El miembro del Blackpool Combat Club tenía previsto luchar contra Trent Seven en su truncada implicación, así que se mantiene tal plan.

► Un aniversario con Moxley

Es de esperar que Eddie Kingston cumpla con su promesa y compita bajo los focos de OTT, pero de momento, el único combate oficializado del noveno aniversario de OTT es el comentado Jon Moxley vs. Trent Seven.

Y desconocemos si será de carácter titular, pues Seven ostenta actualmente el Campeonato No Limits OTT, logrado en la segunda jornada del evento The Draw, el pasado 16 de julio, tras vencer a LJ Cleary.

El show por el octavo aniversario de OTT, que tuvo tres jornadas (28, 29 y 30 de octubre), contó con nombres de considerable popularidad, como Gangrel y Matt Cardona.

🔥Ninth Year Anniversary🔥

October 27th LIVE From The Hangar #Wolverhampton

Tickets On Sale Soon! #OTT pic.twitter.com/VjXSqNMtDV — OTT WRESTLING (@OTT_wrestling) August 11, 2023