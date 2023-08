El presidente del Grupo Bushiroad, el consorcio dueño de New Japan Pro Wrestling, Takaaki Kidani habló sobre el crecimiento global que ha tenido la empresa del león, pero no como él esperaba.

► Los planes de expansión de NJPW se han visto superados por AEW

Desde su inicio de actividades en 2019, AEW ha registrado un crecimiento continuo, marcando un cambio significativo en el panorama de la lucha libre profesional, brindando a los aficionados una alternativa diferente a lo ofrecido por WWE, empresa que se mantiene en la cima de la industria por más de veinte años.

Sin embargo, con su éxito y dominio en Japón, New Japan Pro Wrestling fue considerada durante mucho tiempo una empresa que ocupaba el segundo sitio desde una perspectiva global, pero aparentemente ese ya no es el caso.

Como se cita en un informe reciente de «Logmi Finance», el medio digital de información financiera en Japón, el presidente de Bushiroad, Takaaki Kidani, admitió que AEW había superado su propia empresa y los movió al tercer lugar.

«New Japan Pro Wrestling técnicamente está aumentando sus ingresos por contenido digital, pero la razón por la que no ha vuelto a su antigua gloria es que entre 2018 y 2019, surgió AEW (All Elite Wrestling)» en los Estados Unidos. Este nuevo grupo de lucha libre profesional, tiene ventas en el orden de los 10 mil millones de yenes, y creo que una de las principales razones de esto es que New Japan Pro Wrestling ha caído del segundo al tercer lugar en el ranking mundial».

AEW y NJPW disfrutan de una estrecha relación de trabajo en los últimos años, ejemplo de ello son las dos ediciones de su evento conjunto «Forbidden Door», que demostraron ser un gran impulso desde una perspectiva crítica y financiera.

Actualmente, Will Ospreay, uno de los luchadores más importantes de NPJW, luchará en el espectáculo más grande de AEW en sus cuatro años de historia, a celebrarse el 27 de agosto , con más de 80,000 boletos vendidos para All In en el estadio de Wembley.