Ya se sabe cuándo regresa Bray Wyatt a WWE. Ha estado ausente desde que perdió ante Braun Strowman en Money in the Bank 2020, debido principalmente a que tuvo un nuevo hijo con JoJo Offerman. Desde entonces se ha estado hablando de cuál podría ser el plan para él en cuanto volviera a la acción, primando sobre todas las demás la idea de que ambos luchadores van a retomar su rivalidad antes de SummerSlam 2020. Esto podría significar que volverán a verse las caras por el Campeonato Universal en Extreme Rules 2020, el siguiente PPV del imperio McMahon.

► Cuándo regresa Bray Wyatt a WWE

Y para tener un combate en el próximo pay-per-view, que se celebrará el 19 de julio, nada mejor que un pronto retorno a la acción para ir preparando la trama. Esto es precisamente lo que hará Wyatt pues este viernes estará en Friday Night SmackDown.

This Friday... 'The Firefly Fun House' returns to Friday Night SmackDown! pic.twitter.com/8udVPlu04G — WWE on FOX (@WWEonFOX) June 16, 2020

"¡Este viernes... La Divertida Casa de las Luciérnagas vuelve a Friday Night SmackDown!".

No se menciona a Strowman en ningún momento pero no sería una sorpresa que Wyatt le dedicara unas palabras en su segmento para que ambos continúen con su rivalidad por el campeonato. Porque parece obvio que el monarca no seguirá luchando contra The Miz y John Morrison, a quienes venció en Backlash 2020.

Por ahora nada está confirmado más allá del regreso de Wyatt a la acción. La historia entre los dos luchadores podría guardarse para un evento más importante como SummerSlam, o tener su hueco en ambos PPV. Tampoco existen demasiadas opciones ahora mismo en SD para una lucha por el título máximo.