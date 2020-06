Vencedor del "mejor combate de la historia" el domingo en Backlash 2020, Randy Orton tenía ganas de regodearse en su triunfo la pasada noche durante WWE Raw. Y sin un Edge presente, tuvo ahora de víctima al compañero de armas por excelencia de "The Rated-R Superstar": Christian. Este salió a confrontarlo al inicio del episodio, y acabó aceptando el reto de un combate sin sanción, recordando aquellos cánticos de "One More Match" que tantas veces ansiaron su regreso a los rings.

Cuando muchos nos frotábamos los ojos ante lo que sería el primer combate de Christian desde 2014, justo después de sonar la campana, Ric Flair le endosó un golpe bajo marca de la casa, para que Orton acabara de rematarlo con un puntapié en la cabeza, al igual que hizo con Edge en Backlash.

Así, como el que no quiere la cosa, Orton acababa de defenestrar a dos leyendas en apenas 24 horas (aunque realmente su choque con Edge se grabara a comienzos de la semana pasada).

Pero lo interesante aquí estuvo en las palabras que Randy Orton dirigió a Christian una vez iba a salir encamillado del Performance Center. Si antes de que concluyera la emisión de Raw esgrimió que nunca quiso enviarlo al hospital, WWE reveló en un vídeo exclusivo qué ocurrió cuando finalizó la emisión.

EXCLUSIVE: After being ruthlessly punted by @RandyOrton, @Christian4Peeps is taken away on a stretcher in this footage you didn't see on #WWERaw. pic.twitter.com/1nksBQHUzr