Matt y Jeff Hardy abandonaron IMPACT! Wrestling en 2017 antes de hacer un nuevo retorno a WWE, previo paso por eventos en Japón y México. Allí fue donde el mayor de los hermanos alcanzó el siguiente nivel de su carrera con el «Broken Universe». Posteriormente hizo intentos de continuar con él tanto en la compañía McMahon como en AEW pero nunca fue lo mismo. Aún así, ha sabido reinventarse con el paso del tiempo y actualmente está contando una historia junto a Ethan Page, Private Party y la facción The Firm.

Sneak preview: Is #Broken @MATTHARDYBRAND suffering from amnesia after last week?

Don't miss IMPACT tomorrow 8/7c! #IMPACTonPOP pic.twitter.com/3yfnw4yH51

— IMPACT (@IMPACTWRESTLING) November 10, 2016