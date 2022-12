Andre Chase comenzó su carrera como Superestrella de WWE en febrero de 2021 después de haber llamado la atención en otras compañías de renombre como Ring of Honor; también se hizo conocido como integrante del equipo The Bravado Brothers. En estos casi dos años, se ha convertido en un rostro relevante en NXT. Continúa desarrollando su Andre Chase University acompañado de Duke Hudson y Thea Hail. Por ahora, no tenemos ninguna información acerca de que vaya a ser ascendido pronto al elenco principal.

► Andre Chase, en las grabaciones de Raw

Por otro lado, parece que sí quieren probarlo en ese sentido, pues, según informan nuestros compañeros de PWInsider, esta noche estará en las grabaciones de Monday Night Raw para debutar en el programa secundario Main Event; el episodio donde se verá su lucha se emitiá el jueves en Hulu. Se desconoce quien será su oponente. Y también si realmente esto es una prueba o una recompensa por su buen trabajo en la maca amarilla. Pero no cabe duda de que será bueno para él mostrarse frente a un público más grande.

Hasta ahora, Andre Chase no había trabajado en Main Event de la misma manera que tampoco en Raw o SmackDown. Sí que lo ha hecho bastante en NXT Level Up. Y antes del cierre del show en 205 Live. Todavía le queda un buen camino por recorrer en NXT; por ejemplo, aún no ha sido campeón ni ha luchado por un título en televisión.