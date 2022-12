Bobby Fish explica por qué salió de AEW

Bobby Fish tuvo una carrera sólida en la versión de NXT de Triple H como miembro de The Undisputed Era. Luego de que saliera de WWE en agosto del año pasado, llegó a AEW, donde se reunió con sus compañeros Adam Cole y Kyle O’Reilly. Sin embargo, tras un buen inicio, también salió de la compañía de Tony Khan después de que la empresa decidiera no renovar su contrato el 31 de agosto de 2022.

► Bobby Fish y AEW no pudieron ponerse de acuerdo en la parte económica

Bobby Fish apareció recientemente en el Podcast de Fightful para hablar sobre su salida de AEW. El ex miembro de The Undisputed Era reveló que las partes no podían ponerse de acuerdo sobre el tema económico.

“Simplemente no podíamos ponernos de acuerdo en los números. Números cuando, así que después de que salí de NXT, literalmente a la vuelta de la esquina, surgieron algunas cosas familiares que eran muy, ya sabes, cosas de la vida. La vida pasa, ¿verdad? Y entonces, en ese momento, cuando surgió la opción AEW, no estaba en un gran espacio de cabeza. Y tenía una casa nueva, estábamos planeando una boda. Y sabes, la idea de otro contrato era segura, y eso proporcionaba cierta seguridad. Así que probablemente saltó el arma o, ya sabes, no sé cómo expresarlo. Pero me aseguré de que fuera sólo un año. No quería hacer más de un año por los números de los que hablábamos”.

Tras salir de AEW Bobby Fish hizo su debut en Impact Wrestling en el PPV Victory Road de la promoción el 23 de septiembre de 2022, y también compitió en un evento de boxeo en noviembre de este año.