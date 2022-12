En octubre, Matt Hardy y Ethan Page comenzaron una historia en AEW que llevó al primero y Private Party a unirse a la facción The Firm para ser maltratados semana tras semana por «All Ego». De lo que han estado haciendo estuvo hablando recientemente el mayor de los Hardy Boyz en The Extreme Life of Matt Hardy. El veterano luchador adelanta que siente que algo está a punto de emerger dentro de él. Esto es realmente interesante pues si algo ha sabido hacer con el paso del tiempo es reinventarse a sí mismo y presentar personajes y tramas realmente atractivos.

► La historia actual de Matt Hardy

“Ethan Page no está haciendo lo correcto. Sigo la línea y hago lo que me pide porque ha multado antes a Private Party. No merecen ser castigados o reprendidos porque yo me estoy pasando de la raya porque soy un hombre viejo. Eso es lo que ha hecho, sabe que puede usar eso en mi contra.

«Entonces, en realidad lo salvé de ser eliminado en Battle Royale y Twist of Fated, un tipo al que estaba poniendo en la cima y decidió multar a Private Party nuevamente. Entonces se está desquitando con ellos nuevamente cuando salvé su trasero e hice exactamente lo que me pidió que hiciera. Es una situación de perder-perder. Solo tengo que seguir trabajando y encontrar una salida y lo haré cuando todo esté dicho y hecho, me encontraré a mí y al Hardy Party una salida de esta situación.

“Definitivamente se siente como si algo estuviera a punto de emerger dentro de mí y voy a dejarlo (emerger). No voy a detenerlo en este momento. No voy a luchar contra eso. Me complaceré en mi condición».