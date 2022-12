Es imposible alcanzar el éxito sin sacrificio (en muchos sentidos) y lamentablemente para todos quienes toman ese camino la familia es lo más importante que uno sacrificia. ¿Cómo ha sido para William Regal dedicar toda su vida a la lucha libre profesional hasta ser uno de los mejores del mundo en los encordados y continuar siendo un nombre importante en la industria aún años después de su retiro mientras intenta dedicar todo el tiempo posible a las personas que quiere? De ello estuvo hablando en su podcast, Gentleman Villain.

► William Regal, entre la familia y la lucha libre

“Ya he dicho esto antes, llegas a este trabajo sin nada. Lo dejas sin nada. Vas a quedar lisiado, y no lo olvides: el trabajo no te debe nada, y estás en un negocio completamente retorcido. Pero el trabajo lo es todo.

“Ahora miro hacia atrás y me da un poco de vergüenza el hecho de que ni siquiera debería haberme ido ese verano. Mi esposa estaba embarazada. ¿Qué estaba haciendo yo yendo a Inglaterra? Debería haberme quedado en Estados Unidos para poder estar con ella. Lo único bueno que puedo decir sobre 1996 fue que estaba con [mi esposa] cuando nació nuestro Bailey [Charlie Dempsey en NXT]. Es lo que es. Así fue.

“Recientemente le di ese consejo [a un luchador]. No diré quién porque es alguien en quien pienso mucho. Su papá no estaba bien, y esto fue un miércoles por la noche en Dynamite. Él me dijo: ‘Mi papá no está bien y no estoy seguro de si estoy haciendo algo en Rampage, pero puedo estar de regreso la próxima semana’. Le dije: ‘Tienes que ir y hablar con Tony [Khan], y tienes que irte a casa‘. Y se fue, y volvió para el miércoles siguiente. Y me agradeció por convencerlo de eso. Así que he cambiado por completo la forma en la que pienso. Tu familia es lo primero.

“Una vez que llegó a la WWE, mi hijo menor me aprovechó al máximo. A menos que estuviera en giras europeas o extranjeras de algún tipo, siempre tuve esos dos días y medio a la semana en casa. Antes de eso, hubo momentos en Inglaterra en los que estuve fuera durante nueve meses. No es bueno para tus hijos. Mi esposa, bendita sea, ha tenido que criar a mis hijos cuando yo estaba fuera por el trabajo. Y en cierto modo, tienes que hacerlo, porque de lo contrario no te pagan. Es como trabajar cuando estás lesionado. Son prioridades Y ahora, miro las cosas de otra manera.

“Mi familia debería haber sido lo primero. Lo siento mucho por mi esposa y mis hijos, especialmente el mayor, que no estuve mucho porque siempre puse el trabajo por delante. Porque esa fue la forma en que me trajeron al trabajo. Y creo que no es la mejor actitud”.