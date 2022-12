El peso ligero de UFC, Drew Dober, ha dado su opinión sobre los problemas de dopaje de Bobby Green antes de su pelea de esta noche.

Bobby Green recibió una suspensión de seis meses este año después de dar positivo por dehidroepiandrosterona (DHEA). “King” ingirió la sustancia a través de suplementos contaminados.

En la conferencia de prensa previa a la pelea de UFC Fight Night 216, Green brindó una larga explicación de sus problemas con la USADA. Más tarde, en la misma conferencia , se le pidió a su oponente esta noche, Drew Dober, que compartiera sus pensamientos sobre los comentarios de Green. Dober también fue cuestionado sobre si estaba o no preocupado por el posible dopaje de Green antes de su pelea.

En respuesta, Drew Dober pareció comprensivo con la difícil situación de su oponente y los riesgos de los suplementos contaminados.

“No creo que lo haya hecho intencionalmente” .

Drew Dober mostró mucha confianza en su oponente esta noche. Creyendo plenamente en la explicación de los suplementos contaminados de Green, Dober descartó la idea de que «King» podría estar usando PED para su próxima pelea.

«Creo que Bobby [Green] cometió un error, pero no cometió un error intencionalmente, no creo que esté peleando contra un Bobby Green que mejora el rendimiento químicamente y con esteroides. “Creo que solo fue un error y tuvo que pagar su castigo. Pero no creo que lo haya hecho intencionalmente. Creo que es un peleador limpio natural, ha estado peleando por mucho tiempo”.

Drew Dober continuó discutiendo el miedo en torno a la posibilidad de dar positivo por sustancias prohibidas debido a las cantidades mínimas en los suplementos. Entendió las preocupaciones de Green con respecto al daño potencial que la suspensión podría causar a su reputación como peleeador.

Dober se encuentra actualmente en una racha ganadora de dos peleas, la última vez que venció a Rafael Alves en UFC 277 por KO. Mientras tanto, Green no ha peleado desde su derrota por nocaut técnico en el primer asalto ante Islam Makhachev en UFC Fight Night 202.