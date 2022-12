Ha surgido el rumor de que Kairi Sane podría volver a WWE durante el Royal Rumble 2023. Ello después de haberse coronado recientemente como Campeona IWGP con un título que fortalece la colaboración de New Japan Pro-Wrestling con Stardom. La luchadora japonesa no estaría abandonando dichas organizaciones sino volviendo a la anterior como Karl Anderson está haciendo actualmente; el luchador acaba de defender el Campeonato NEVER de Peso Abierto, el cual expondrá el 4 de enero en Wrestle Kingdom 17, donde también estará KAIRI exponiendo el suyo.

► Kairi Sane no estaría en Royal Rumble 2023

Dicho esto, no parece demasiado probable que «La Princesa Pirata» vaya a estar en el primer evento premium del año próximo en la compañía McMahon. Ya no solo por la nueva responsabilidad que tiene como monarca sino porque en el episodio más reciente del Wrestling Observer Radio Dave Meltzer apunta que no existe ninguna información que de veracidad a lo que de momento es tan solo un rumor. El Editor en Jefe aclara que es posible que WWE solicite a las empresas japonesas su participación pero también que eso no está sobre la mesa ahora mismo.

«A partir de hoy, no hay nada acerca de la idea de que KAIRI luche en Royal Rumble. No hay nada sobre la mesa, cero por ciento sobre la mesa, en esa dirección».

De todas maneras, saliendo del informe, todavía queda mucho para Royal Rumble así que no podemos descartar nada al cien por cien. E imaginando, la verdad es que sería impresionante, si continúa con el título, ver a KAIRI haciendo su entrada en el combate como Campeona IWGP. E, igualmente, a Karl Anderson como Campeón NEVER de Peso Abierto.