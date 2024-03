Xavier Woods extraña ‘New Day: Feel The Power’

En diciembre de 2019, The New Day (Xavier Woods, Kofi Kingston y Big E) lanzaron ‘New Day: Feel The Power’, un pódcast en el que contaban todo tipo de historias relativas a sus vidas y carreras, realizaban entrevistas o valoraban la actualidad, entre otras cosas para el regocijo de sus oyentes. Hasta que en otoño de 2021 dejó de emitir nuevos episodios.

► ‘New Day: Feel The Power’ podría volver

Pero podría no haber dicho su última palabra pues Xavier Woods lo extraña y comparte que existe la posibilidad de que los tres de WWE vuelvan a juntarse:

«También lo extraño. Hemos tenido algunas conversaciones. Hemos estado hablando de la posibilidad de traerlo de vuelta. No quiero crear expectativas en nadie, solo por si acaso. La vida se volvió muy ocupada para los tres. Tenemos familias y todas las cosas que hacemos fuera de la WWE, pero también la vida en la WWE es muy ocupada. El horario es extremadamente exigente, así que tuvimos que dejar eso en un segundo plano por un tiempo mientras nos enfocábamos en otras cosas. Existe una posibilidad, existe una posibilidad de que pueda regresar«, le dice a WWE Die Woche.

Mientras tanto, Woods y Kingston se han clasificado para la lucha de escaleras por el Campeonato Indiscutible de Parejas WWE que se realizará en WrestleMania 40.

Al mismo tiempo, Big E se sigue recuperando de su grave lesión de cuello. No se sabe si va a volver a luchar pero recientemente decía que quiere ser comentarista.

Estaremos atentos a las posibles novedades que surjan próximamente con respecto a nuevos episodios de ‘New Day: Feel The Power’.