The New Day clasifica a la lucha por el Campeonato de Parejas en WresleMania

Otro puesto por el Campeonato de Parejas se entregó en RAW, después que DIY y el equipo de R-Truth con The Miz consiguieran su puesto para WrestleMania; ahora el turno fue para The New Day de enfrentar a Otis y Akira Tozawa.

Ambos equipos son queridos por la afición, por lo que la gente se dividió, pues los dos conjuntos merecían el pase a la lucha de parejas para el duelo por el Campeonato que tiene The Judgement Day.

Aunque los integrantes de The New Day comenzaron dominando, los de Alpha Academy consiguieron reaccionar con toda potencia, especialmente con Otis usando toda su fuerza. Aunque Akira no se quedó nada atrás poniendo a raya a sus dos rivales durante un par de minutos.

Pero finalmente, Xavier Woods pudo reaccionar conectando una desnudadora y luego un poderoso codazo desde las alturas para conseguir su pase a WrestleMania.