NJPW:»New Japan Cup 2024″ EVIL y Yota a semifinales

Desde el Twin Messe Shizuoka, New Japan Pro Wrestling presentó la penúltima jornada del torneo «New Japan Cup 20214«.

► «New Japan Cup 2024»

Yota Tsuji y Ren Narita se midieron en una complicada y reñida batalla donde HoT intervino, pero LIJ respaldó a Yota para contrarrestar a la malvada facción. En el cierre del encuentro, Ren Narita intentó propinar un golpe prohibido pero Yota lo evitó y lo llevó al toque de espaldas para eliminarlo. Tras celebrar el triunfo, Yota Tsuji sufrió de los golpes de HoT, quienes ingresaron nuevamente hasta que Shingo Takagi entró en su defensa.

La revuelta anterior dio paso a la lucha final de la función, donde se midieron EVIL y Shingo Takagi. EVIL contó con el apoyo descarado de HoT, que volvieron a inmiscuirse en favor de su líder, colocando sillas alrededor del ring y distrayendo al réferi. Aunque LIJ entró en apoyo de Shingo Takagi, no pudieron evitar que EVIL lo rociara con niebla venenosa y lo rindiera. Concluidas las acciones, HoT apabullaron a Shingo y EVIL lanzó un reto a Naito, señalando que va por él.

Los resultados completos son:

NJPW «NEW JAPAN CUP 2024», 17.03.2024

Twin Messe Shizuoka

Asistencia: 1,119 Espectadores

1. Oleg Boltin y Katsuya Murashima vencieron a Ryusuke Taguchi y Shoma Kato (8:18) con un Kamikaze de Boltin sobre Kato.

2. Tanga Loa, Hikuleo y El Phantasmo derrotaron a Great-O-Khan, TJP & Francesco Akira (10:44) con un Apeshit de Loa sobre Akira.

3. Zack Sabre Jr. y Mikey Nicholls vencieron a Jeff Cobb y Callum Newman (11:09) con un Cross Armbreaker de Sabre sobre Newman.

4. Shota Umino, El Desperado y YOH derrotaron a Jack Perry, Yujiro Takahashi y Yoshinobu Kanemaru (8:07) con un Death Rider de Umino sobre Takahashi.

5. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI, Tomohiro Ishii, Toru Yano y Hiroyoshi Tenzan vencieron a KENTA, Chase Owens, Gabe Kidd, Taiji Ishimori y Gedo (9:04) cuando YOSHI-HASHI colocó espaldas planas a Gedo con un Shoto.

6. SANADA, Taichi y Yuya Uemura derrotaron a Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi y BUSHI (8:36) con un Storm Clutch de Uemura sobre BUSHI.

7. New Japan Cup – Cuartos de Final: Yota Tsuji venció a Ren Narita (18:08) con la Cazadora.

8. New Japan Cup – Cuartos de Final: «King of Darkness» EVIL derrotó a Shingo Takagi (17:33) con la EVIL.