Siempre se dice que The Bloodline es puro cine y precisamente Roman Reigns está inspirado en uno de los grandes actores/personajes/películas de la historia. Durante su reciente entrevista en BSM Summit, Paul Heyman explica la inspiración de «The Tribal Chief» en el Coronel Kurtz, al que da vida Marlon Brando, en ‘Apocalypse Now’.

► «Roman Reigns está inspirado en Marlon Brando en ‘Apocalypse Now'»

«El personaje de Roman Reigns como Jefe Tribal está inspirado en Marlon Brando en ‘Apocalypse Now’. Cuando comenzamos a hablar sobre cómo presentar al Jefe Tribal, hice que Roman Reigns viera ‘Apocalypse Now’ varias veces. Para mí, esa película representa el corazón y el alma del personaje del Jefe Tribal. Un guerrero tan poderoso que conquistó su propia isla. Nosotros la llamamos la Isla de la Relevancia. Ahora, todos los nativos, es decir, el Universo de la WWE, todos los fanáticos y artistas en la lista, lo miran en busca de orientación porque él es la principal estrella. En ‘Apocalypse Now’, Brando se presenta como un pseudo-dios. Nosotros lo llamamos Jefe Tribal.

«Luego, cuando todos confían en Brando en esa isla para obtener orientación, sabiduría, sustancia, comida, refugio, ‘Nos llevarás a la tierra prometida, a la Isla de la Relevancia’. Él siente la carga de la responsabilidad, de la obligación, de rendir cuentas por ser el líder de todas estas personas. Los resiente tanto que cuando Martin Sheen lo mata y abre el libro, Kurtz [el personaje de Brando] había escrito, ‘Lanza la bomba, mátalos a todos’. Él resintió a aquellos que buscaban su orientación, algo que él quería darles al principio, pero luego esa obligación se volvió demasiado para él. Ahí es donde entra la villanía de Roman Reigns porque él dice ‘Reconóceme’, y una vez que lo reconoces, él dice, ‘Hay otra persona de la que soy responsable’.»

Si no has visto ‘Apocalypse Now’, no sé qué has estado haciendo con tu vida:

Durante la Guerra de Vietnam, el capitán Willard recibe la misión secreta de invadir el país vecino a Laos y matar a un coronel americano enloquecido, que lidera su propio ejército en lo más profundo de la jungla.