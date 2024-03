El luchador de AEW Malakai Black comparte su filosofía para abordar la lucha libre profesional, la cual entendemos que está enseñando a sus alumnos en la escuela que conduce mientras sigue desarrollando su carrera en la casa Élite, y quizá próximamente de nuevo en la WWE.

► Malakai Black corrige la lucha libre actual

«No, es una de esas cosas que siento que se ha vuelto muy confusa. He escuchado cosas salir de la boca de personas que han estado luchando durante siete u ocho años y pienso, ‘Hombre, cállate’. [Risas]. Tal vez sea la perspectiva de alguien que ha estado luchando durante 23 años y ha estado en televisión durante casi una década. No quiero convertirme en el viejo gritando a las nubes, pero sí creo que hay una razón por la cual el sistema debe ser más exigente. No es en detrimento de nadie, pero a veces sé dónde radica el problema en cuanto a por qué las cosas no funcionan o por qué no mantienen la atención.

«Siento que la lucha libre siempre ha sido un reflejo de cómo es la sociedad. Aborda problemas tanto políticos como socioeconómicos, a veces de manera estúpida y tonta. Siempre ha sido bastante relevante y siempre ha abordado temas como el abuso, el racismo, el acoso escolar, pero también cosas positivas como el luchador desfavorecido que lucha y supera al malo grande del mundo. La lucha libre necesita emoción, interés genuino y auténtico enojo. Siento que mucha lucha libre hoy en día se basa en hacer… no quiero ofender a nadie, pero a veces siento que se centra demasiado en la habilidad atlética, aunque hay jóvenes que pueden hacer cosas que yo nunca podré hacer.

«La lucha libre necesita menos Michael Bay y más metodología que provoque el pensamiento. Tomemos a tipos como Gunther, que son increíblemente buenos. No creo que haya visto alguna vez a ese hombre tener una lucha que me haga pensar, ‘Meh’. Es tan increíblemente bueno, y eso es en un entorno moderno. Él sabe cómo sacar la emoción, y es por eso que siempre me he interesado en desarrollar personajes y construir historias a través de estos lentes porque permite que el público se conecte emocionalmente, ya sea que esté de acuerdo o no con lo que se dice, y dejarlo en manos del espectador. La conexión emocional con la historia o la lucha es lo que, con suerte, será la recompensa en lugar de tener muchas luchas rápidas.

«No me malinterpreten, también necesitamos luchas rápidas. Necesitamos un poco de todo. Es un gran circo. A veces siento que nos estamos alejando de trabajar según la posición en la cartelera y tratamos de robar el espectáculo cada vez. No creo que tener la actitud de ‘quiero hacer lo mejor’ sea mala, pero a veces siento que debes saber cuándo es tu momento de brillar y entender quién ha estado construyendo una historia durante meses, años, y esta es la gran noche, así que asegúrate de que reciban toda la atención para que la empresa luzca mejor. A veces siento que eso es lo que echo de menos. Después de 23 años, nunca he sido crítico de la lucha libre en general, y me guardo mucho para mí, incluso hasta el día de hoy, siento que he ganado al menos el derecho a expresar ciertas partes de mi opinión.»