Triple H maneja los asuntos creativos de WWE, tras la forzosa “jubilación” de Vince McMahon. Y aunque la empresa considere todavía que el veterano promotor es el director de la película, el discurso oficial no nos debe llevar a engaños: si quieren lanzar culpas, deben hacerlo contra HHH.

Puede guardar gran consideración hacia Sami Zayn por el tiempo que trabajaron en NXT, pero parece que en ningún momento “The Game” ha contemplado impulsar al ex “Honorary Uce” como estelarista de WrestleMania 39, hueco reservado para Roman Reigns y Cody Rhodes.

Así que dos semanas atrás, Triple H, Rhodes y Paul Heyman se encargaron de preservar tal statu quo mediante un gran intercambio verbal entre “The American Nightmare” y el “Special Counsel”, como expuso Dave Meltzer.

Aquel segmento tuvo lugar antes de Elimination Chamber, PPV donde se confirmó que HHH no cree que Sami Zayn sea carne de “main event”. El canadiense salió derrotado ante Reigns, reteniendo este una vez más sus oros y dejando vía libre definitivamente para su choque contra Rhodes en WrestleMania 39.

Pero WWE, sabedora de lo que ocurrió con un tal Daniel Bryan hace nueve años, quiere seguir curándose en salud. He aquí el análisis que hace Dave Meltzer hoy ante los micrófonos de la Wrestling Observer Radio del (tele)careo que Rhodes y Heyman mantuvieron esta semana en Raw.

«Lo de Cody y Heyman, estaban muy preocupados de que hubiera cánticos apoyando a Sami , lo cual fue una de las razones por las que hicieron que Heyman entrara rápido. No querían que Cody estuviera solo porque pensaron eso. No acabó ocurriendo, pero hicieron todo lo posible para asegurarse de seguir adelante. No dejaron que la audiencia empezara a cantar ni nada por el estilo, fue rápido. Se diseñó para no darle oportunidad a la audiencia de que cantara, porque se cree que habría dañado la candencia de Cody . Y tal vez lo hubiera hecho, y luego hubiera detonado esa corriente, cosa que no quieren que suceda ahora mismo».

