Se mostró bastante seguro Dave Meltzer apenas 48 horas antes de Elimination Chamber. Con una buena consideración hasta ahora por el trabajo de Triple H, el periodista dijo no prever que Sami Zayn saliera derrotado en el reciente PPV.

«Paul Levesque no pasa por alto cosas como Vince [McMahon]. Tú sabes, él no, él está haciendo un buen trabajo, así que no espero que Sami Zayn pierda, aunque yo dijera algo distinto hace una semana ».

Pero como Meltzer afirmó previamente, ni Vince McMahon ni HHH creen que Zayn tiene lo necesario para estelarizar WrestleMania. Ergo, el canadiense salió derrotado ante Roman Reigns en Elimination Chamber, bajo un contexto y resultado idénticos al de Clash at the Castle.

Parece que Zayn tendrá que conformarse con una lucha en WrestleMania junto a Kevin Owens por el Campeonato Indiscutible de Parejas WWE, propiedad de The Usos. Una suerte de segundo premio que veremos si consuela no ya a Zayn, sino a los seguidores.

Pocas ediciones de Elimination Chamber han tenido la repercusión mediática de la celebrada el sábado, y Dave Meltzer y Bryan Alvarez quisieron comentar ampliamente lo sucedido allí ante los micrófonos de la Wrestling Observer Radio. Con un tono severo de indignación, estimaron que WWE ha perdido una gran oportunidad.

Tras exponer Alvarez que nada impedía a WWE dar luz verde para que Zayn acabara con el reinado de Reigns, Meltzer dejó las siguientes palabras.