WWE tiene un largo historial de enterramientos a la candencia de Superestrellas que no entraban en sus planes lucieran tan populares. Pero será difícil que McMahonlandia ignore el fenómeno Sami Zayn.

Y es que tal vez no sea suficiente para el público que, como se reporta, Zayn luche contra Roman Reigns en Elimination Chamber. Considerando que estamos ante un nuevo Daniel Bryan o Kofi Kingston, el Universo WWE demandará que Zayn emule lo hecho por “The American Dragon” en WrestleMania XXX y por el miembro de The New Day cinco años después.

Pero, ¿sería realmente viable una coronación de Zayn? El propio ex “Honorary Uce” cree que sí, si bien no se ve tomando el rol de Reigns, según dijo bajo reciente entrevista con Ariel Helwani.

En la mencionada entrevista con Ariel Helwani, Zayn apuntó a cierta “casualidad” una vez Triple H tomó el mando creativo de WWE.

«[…] Puedo señalar el momento en que él no estuvo a cargo y decir que me impidieron estar en la pantalla con Roman . Luego, una vez que él estuvo a cargo, de repente, estoy en la pantalla y se me permite respirar y ver a dónde va. Porque si salgo en la pantalla con Roman y comenzamos a hacer cosas con The Usos, y todo eso, y realmente no está funcionando, entonces está bien, vas a otro lado. Pero comenzó a funcionar. A medida que respiraba, creció. ¿Hubiera sucedido eso sin él? No lo sé, pero probablemente no» .

Podríamos estimar pues que “The Game” es gran valedor de Zayn y que el canadiense sí podría estelarizar WrestleMania 39. Pero hoy, dentro del Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer da un baño de realidad a quienes guardan tal esperanza.

Los fans de Zayn tendrán que conformarse con el gran momento que se espera viva en Elimination Chamber, como local, yendo contra Reigns. Veremos si una presumible derrota allí de Zayn no detona una tendencia similar al “Yes! Movement” de Daniel Bryan, que WWE tendrá complicado ignorar.

Watch the full history of @SamiZayn in #TheBloodline, from his first acknowledgement of @WWERomanReigns to the heartbreaking end of #RoyalRumble 2023, in this HOUR-long episode of #WWEPlaylist. @HeymanHustle



▶️ https://t.co/frZk3wx9dJ pic.twitter.com/UCGyuNqXNe