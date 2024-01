WWE tuvo una reunión con el talento antes de RAW

Tras una semana repasando los mejores momentos de los programas semanales en 2023, WWE RAW volvió a la normalidad esta noche con un nuevo episodio en vivo y en directo para todos los fanáticos, que pudieron disfrutar del retorno de The Rock y de su desafío a Roman Reigns. También de la reunión de The Miz y R-Truth como The Awesome Truth. O de Seth Rollins defendiendo el Campeonato Mundial de Peso Completo ante Drew McIntyre. Una fantástica manera de comenzar el 2024.

► La reunión antes de WWE RAW

Pero ahora miramos a antes de que el show diera comienzo para confirmar que hubo una reunión con el talento. Nos informan de ello nuestro compañeros de PWInsider. No fue nada trascendental, de hecho, WWE solo estaba buscando dar un empujón a sus Superestrellas en el nuevo año.

«Paul Levesque (Triple H) y Nick Khan llevaron a cabo una reunión con el talento antes de Raw.

Aún no hemos escuchado mucho al respecto, excepto que fue una reunión corta y positiva.

Una fuente transmitió que fue una ‘gran reunión»‘centrada en animar a las tropas. Fue más bien una reunión motivacional para agradecerles por todo lo que han hecho y harán por la empresa».

Como apuntábamos en una nota anterior en SÚPER LUCHAS, WWE está probablemente en su mejor momento, y no solo no va a ser sencillo mejorar en 2024 sino incluso mantenerse, así que todos y todas deben dar el máximo para que Raw, SmackDown, NXT, los Premium Live Events sigan haciendo las delicias de todos. Empezando por Royal Rumble, cuya realización esta prevista para el 27 de enero. Y es uno de los eventos más esperados del año.

2011 ⏩ 2024 THE AWESOME TRUTH is back on #WWERaw! pic.twitter.com/x3hH2OEw6V — WWE (@WWE) January 2, 2024