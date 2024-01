Este es el estado de salud de Giovanni Vinci tras Raw

Como lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, Giovanni Vinci recibió unas patadas de Kofi Kingston en la cabeza, mismas que lo dejaron noqueado y permitieron que el luchador no pudiera hacer algo para evitar caer de lleno contra la lona, golpeándose y lastimándose la cabeza feamente.

Sin duda alguna, fue un momento bastante complejo, dado que el réferi rápidamente hizo la temida Señal X para anunciar que había una lesión inesperada, y, por fortuna, los paramédicos de ringside de WWE lelgaron corriendo para revisar al italiano.

Aunque no hay, de momento, ninguna clase de detalles de qué fue lo que realmente le pasó a Vinci en su salud, el miembro de Imperium emitió un corto, pero emotivo mensaje a través de su cuenta de X, en donde deja saber a los aficionados que ya se encuentra mejor de salud. Esto fue lo que escribió:

«Toy bien, gracias mil 🙏🏼».

Giovanni is concussed most likely, hope he's good #WWERAW pic.twitter.com/6BllUh5x8J

— s e t h (@futurafreesky) January 2, 2024