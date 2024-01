Detienen lucha en Raw por lesión de Giovanni Vinci

Empezó mal el año 2024 para Giovanni Vinci. Y es que, lamentablemente, ocurrió la primera lesión del año 2024 en un ring de WWE. Pasó esta noche en Raw, durante un combate por equipos entre Jey Uso y Kofi Kingston ante Vinci y Ludwig Kaiser de Imperium.

La lucha había empezado con Vinci y Kingston en el ring, Vinci le cayó encima a su rival con una plancha cruzada y luego, Kaiser atacó a Kingston ilegalmente en el esquinero. Tras los cortes comerciales, Kingston sorprendió a Vinci con unas patadas voladoras que lo conectaron cuando este quería caerle encima con una plancha.

Tras esto, Vinci quedó totalmente noqueado y cayó con su cabeza de lleno contra la lona, sin que pudiera reaccionar. El réferi sonó la campana acabando de forma abrupta con la lucha, y rápidamente hizo al temida señal X para señalar que había ocurrido una lesión.

De inmediato, los paramédicos de ringside corriendo para atender a Vinci. De momento, no hay ningún diagnóstico en torno a qué le pasó o qué tiene. Lo cierto es que el réferi luego informó que los ganadores del combate eran Uso y Kingston, debido a que Vinci no podía continuar.

Giovanni is concussed most likely, hope he's good #WWERAW pic.twitter.com/6BllUh5x8J

— s e t h (@futurafreesky) January 2, 2024