Solo Jey Uso y Kasey Huffman pueden usar la palabra YEET

Como ya lo hemos venido reportando aquí en SÚPER LUCHAS, Jey Uso empezó a utilizar la frase YEET para animar a los fanáticos. La misma pegó bastante y rápidamente se hizo mercancía que la empresa empezó a vender.

Pero, de la nada, apareció que un joven luchador independiente de nombre Kasey Huffman, utilizaba esta frase desde hacía años en el circuito independiente. Y para infortunio de Uso y WWE, tenía registrada la frase ante derechos de autor.

► WWE y Jey Uso resolvieron el problema de la frase YEET

Por tal motivo, el luchador se puso en contacto con WWE por medio de Stephen P. New, el abogado de CM Punk, Ace Steel y Jim Cornette, y logró que la empresa tuviera que prohibirle a Jey el que usara esta frase en televisión.

WWE incluso empezó a vender una camiseta con la frase YEET censurada, algo que seguramente no le sentó muy bien al abogado y su cliente. Sin embargo, para fortuna de los fans de WWE, la situación se resolvió rápidamente.

Stephen P. New, Huffman y WWE, lograron un jugoso acuerdo económico para que Jey Uso pudiera seguir usando su frase de YEET. Y aunque no puede dar muchos detalles por cuestiones legales, Stephen le reveló a Nick Hausman de Haus of Wrestling, que solamente Jey y su cliente, Huffman, pueden hacer uso de esta frase en el mundo de la lucha libre. Estas fueron las palabras de Stephen P. New:

«Nos sentíamos seguros con nuestro caso. Me puse en contacto con WWE una vez que empezaron a venderse las camisetas. Y luego, ya sabes, no puedo comentar sobre los términos ni nada por el estilo, pero está resuelto.

«Mi cliente está feliz por Jey, ya que esto le dará una visibilidad en una escala mucho más grande. Y, ya sabes, fue realmente bueno trabajar con ellos en eso.

«Si eres un luchador independiente, o, ya sabes, si has tenido algún éxito en la lucha profesional, realmente creo que te conviene invertir en esa parte de tu carrera si has creado diseños de maquillaje, tatuajes, equipo de lucha, mercancía, cualquier cosa por el estilo, invierte en eso y, ya sabes, presenta la solicitud a través de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos para registrar esas cosas.

«Demuestra que cuando comenzaste a usarlo por primera vez, y lo has utilizado en el comercio, y haz esa inversión en tu carrera, chicos y chicas. Lo que puedo decir es que ahora nadie más puede usar ese término».