WWE lanza camiseta de Jey Uso… ¡Y es censurada!

Desde que dio el paso a Raw, el «Main Event» Jey Uso se ha convertido en uno de los luchadores favoritos de los aficionados. No solo por sus grandes luchas en el ring, sino por sus historias. Y desde hace unas semanas, pudo conectar con los aficionados gracias a una frase bastante pegajosa que dice en todos los shows televisivos.

Se trata de la palabra «Yeet», que en realidad, es una onomatopeya del sonido que se hace al «lanzar algo con un montón de fuerza». WWE lanzó mercancía con esta palabra y Jey Uso se convirtió en sensación de venta de mercancía oficial de la empresa.

Sin embargo, el éxito de la misma le trajo a WWE un reclamo por derechos de autor, lo que generó que Jey Uso no pudiera decir su frase unas cuantas semanas y que los videos o clips de las apariciones de Uso en los recientes Raw, tuvieran que ser censurados en YouTube y en la videoteca de WWE.

Y es que el luchador independiente Kasey Huffman, había registrado ante derechos de autor la frase «Yeet». WWE tuvo que censurar y poner desenfocada la palabra «Yeet» de varios videos que emitió en sus shows televisivos.

Además, la empresa tuvo que cancelar por unos cuantos días su petición de registrar la frase «Yeet», pero ahora, han vuelto a utilizar la misma y a dejar que Jey Uso lo diga, lo cual indica la confianza de la empresa para salir adelante de esta situación de problemas de derecho de autor.

Y mientras se resuelve toda esta situación, el equipo de mercadotecnia de WWE quiso aprovechar esto para sacar jugo de la situación, y han lanzado en WWE Shop una nueva camiseta de «Yeet» de Jey Uso, solamente que la palabra está borrosa y censurada.

En redes sociales, el video en donde Jey Uso muestra su nueva camiseta, fue publicado y fue todo un éxito rápidamente, por lo que se espera que esta nueva versión de su camiseta también tenga buena venta entre los fans:

