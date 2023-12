Reigns, MJF, Punk… El 2024 que quiere Lio Rush

A mediados de octubre, Lio Rush comunicó que se alejaría de la lucha libre debido a una enfermedad y que estaría con su familia. Tres meses después, el luchador compartía recientemente un nuevo comunicado para dar a conocer más detalles de su estado de salud, sin compartir una posible fecha en la que volverá a los encordados; tuvo su último combate hasta ahora el 1 de octubre en NJPW Road To Destruction 2023.

► El 2024 que quiere Lio Rush

Y antes de tener que ausentarse eran NJPW e IMPACT las empresas donde estaba enfocado, llegando a ganar el Campeonato de la División X. Sería de suponer que cuando vuelva a luchar lo hará en las mismas, además de la escena independiente. No obstante, en una nueva publicación en redes sociales el luchador comparte un montón de rivales que quiere tener en 2024 y muchos están tanto en WWE como en AEW. Lio Rush trabajó en ambas y nunca ha descartado un posible regreso.

Adam Cole

Adam Copeland

AJ Styles

Amazing Red

Bobby Lashley

Bron Breakker

Bryan Danielson

Bryan Keith

Carmelo Hayes

Chris Bey

Claudio Castagnoli

CM Punk

Dante Leon

Dante Martin

Darius Martin

Dominik Mysterio

Dragon Lee

Drilla Maloney

El Desperado

El Hijo Del Vikingo

Fred Rosser

Jack Cartwheel

Jay White

Jeff Hardy

Jon Moxley

Jonathan Gresham

Katsuyori Shibata

Kazuchika Okada

Kiyomiya Kaito

Kofi Kingston

Kota Ibushi

Kyle Fletcher

Logan Paul

Mark Henry

Minoru Suzuki

MJF

MK Ultra (Masha Slamovich & Killer Kelly)

Moose

Naomichi Marafuji

Nick Wayne

Penta El Zero M

Randy Orton

Rey Mysterio

Ricky Starks

Roman Reigns

Seth Rollins

Terry Yaki

Trey Miguel

Trick Williams

Wheeler Yuta

Will Ospreay

YOH

Viendo este listado e imaginando no solo a Lio Rush contra los luchadores que menciona sino otros combates entre ellos, no podemos evitar pensar que es una lástima que la industria no tenga más puertas abiertas para que todo tipo de enfrentamientos puedan llevarse a cabo.