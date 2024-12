WWE NXT 3 DE DICIEMBRE 2024 .— El último episodio antes de Deadline tiene como gran atractivo las luchas de repechaje para el Iron Survivor Challenge. Una de esas luchas será entre Jaida Parker, Wren Sinclair, Cora Jade y Kelani Jordan, quienes buscarán obtener el último lugar en el emblemático desafío. Cada competidora trae su propia historia: Cora Jade busca reafirmar su estatus tras recientes altibajos. Jaida Parker y Wren Sinclair, ambas emergentes en la división, tienen mucho que demostrar para cimentar su lugar. Por su parte, Kelani Jordan quiere retomar el camino después de haber perdido el Campeonato Norteamericano Femenil NXT. Además de determinar quién llegará a Deadline, esta lucha promete ser un escaparate de la calidad que tiene la división femenil de NXT​. La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

Entre tanto, la lucha de repechaje varonil será también de cuatro esquinas: Eddy Thorpe vs. Lexis King vs. Axiom vs. Cedric Alexander. Uno de ellos tendrá el último puesto en el Iron Survivor Challenge.

También está programada una batalla campal de duplas para definir a los retadores #1 al Campeonato de Parejas NXT.

Además, en mano a mano, Karmen Petrovic se medirá con Nikkita Lyons.

WWE NXT 3 de diciembre 2024

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro