WWE SURVIVOR SERIES 2024 .— Entre 2021 y 2023, Roman Reigns fue el líder indiscutible de The Bloodline, pero la unidad del grupo se desmoronó tras conflictos internos. The Usos abandonaron la facción, y tras la derrota de Reigns en WrestleMania XL, Solo Sikoa asumió el liderazgo, reforzando su versión de The Bloodline con la incorporación de Jacob Fatu, Tama Tonga y Tonga Loa. Cuando Reigns intentó retomar su posición, fue brutalmente atacado y rechazado por el nuevo grupo. A pesar de las tensiones pasadas, Roman Reigns logró reconciliarse con Jey Uso, Jimmy Uso, Sami Zayn, restaurando la versión original de The Bloodline. Este equipo, respaldado por la inesperada incorporación de CM Punk, buscará vengar su caída enfrentando a la facción de Sikoa —que sumó a Bronson Reed, consolidando su fuerza—en unos WarGames. Con ambas facciones samoanas listas para la guerra total, seremos testigos de un choque de proporciones épicas. ¿Quiénes quedarán de pie una vez que el humo se disipe? La acción de WWE se emite desde la Rogers Arena, en Vancouver, British Columbia, Canadá.

El cartel de WWE Survivor Series: WarGames 2024 es:

WWE SURVIVOR SERIES: WARGAMES 2024

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro