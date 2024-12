El luchador japonés Kota Ibushi dio una actualización de su estado de salud, a la vez que habló de algunas participaciones en funciones en Japón.

La también estrella de AEW, que ha estado fuera de actividad la mayo parte del año tras sufrir una rotura del ligamento tibioperoneo derecho y una lesión del complejo ligamentoso lateral del tobillo derecho en enero, se recupera paulatinamente tras someterse a una cirugía a principios de año y solo ha disputado cuatro combates oficiales desde agosto. Fue a finales de ese mes y a principios de septiembre cuando tuvo dos apariciones en DDT en luchas por equipo y aunque estaba anunciado para más eventos, inexplicablemente ya no siguió luchando con dicha empresa.

Fue en octubre, cuando Ibushi luchó con la empresa GLEAT en su función «Ver. MEGA In OSAKA», donde salió victorioso al lado de Kikutaro, Ryo Aitaka y Yukimitsu Takahashi superando a Minoru Tanaka, Seichi Ikemoto, Takanori Ito y Tsutenkaku.

El domingo pasado, Kota Ibushi fue invitado a combatir en Marvelous haciendo equipo con Leo Isaka y Takumi Iroha para imponerse a Chigusa Nagayo, Masato Tanaka y Titus Alexander en el combate principal. Esta fue la lucha especial donde se conmemoraron los 60 años de la legendaria Nagayo.

Tras el combate, Kota Ibushi fue entrevistado por Tokyo-Sports y dio pormenores de su estado de salud:

Estoy al borde del abismo y podría acabar en cualquier momento. Quería conservar el tiempo que me quedaba antes de no poder más y por eso me permitieron participar hoy. Estoy realmente al límite, pero quiero terminar de contribuir al mundo de la lucha libre profesional, por eso estoy participando en varios eventos.