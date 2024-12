WWE RAW 2 DE DICIEMBRE 2024 .— Pocas agrupaciones han sido tan longevas como The New Day, el icónico trío conformado por Kofi Kingston, Xavier Woods y Big E. Los tres suman múltiples títulos de parejas, además de que tanto Kingston como Big E fueron campeones mundiales, mientras que Woods fue King of the Ring. Aunque Big E prácticamente ha dejado los cuadriláteros debido a una lesión, Kingston y Woods han mantenido viva la esencia del equipo. Este lunes, The New Day celebra una década de existencia. Se anticipa una gran celebración, aunque las recientes tensiones entre Kingston y Woods han encendido alarmas sobre un posible rompimiento. La incógnita persiste: ¿será este aniversario un nuevo comienzo o el inicio del fin para el querido trío? La acción de la marca roja de WWE se emite desde la Angel of the Winds Arena, en Everett , Washington.

Inicia el torneo para coronar a la primera Campeona Intercontinental WWE. En esta ronda veremos una lucha de tres esquinas que enfrentará a Dakota Kai vs. Katana Chance vs. Shayna Baszler.

En un encuentro de relevos, la Campeona Mundial Liv Morgan y Raquel Rodríguez enfrentarán a Damage CTRL (Iyo Sky y Kairi Sane).

Por su parte, R-Truth tendrá un mano a mano con Pete Dunne.

Además, CM Punk estará presente y será el encargado de abrir el episodio. ¿Qué tendrá que decir?

WWE Raw 2 de diciembre 2024

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro