WWE NXT 26 DE SEPTIEMBRE 2023 .— El torneo Global Heritage llegará a su término este martes. En la gran final se enfrentarán dos viejos rivales. Por un lado, el inglés Butch, quien quedó a la cabeza del Grupo A, obteniendo 5 puntos y un record de 2-0-1. Por el otro, el escocés Joe Coffey, quien quedó como el mejor posicionado del Grupo B con 4 puntos y un record de 2-1-0. El ganador enfrentará a Noam Dar el próximo 30 de septiembre en NXT No Mercy. La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

Después de haber sido derrotado por Dijak en dos ocasiones, Eddy Thorpe quiere tanto lavar su orgullo como cobrar venganza, así que este nuevo mano a mano será con estipulación añadida, la de correas.

Blair Davenport mandó a Gigi Dolin al hospital por espacio de dos semanas. Dolin está de vuelta, y enfrentará a Davenport en un duelo cargado de odio.

Antes de medirse con Bron Breakker en NXT No Mercy, Baron Corbin enfrentará a Josh Briggs.

Además, Carmelo Hayes e Ilja Dragunov firmarán el contrato para el duelo titular que sostendrán el próximo sábado.

WWE NXT 26 de septiembre 2023

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

1. Torneo NXT Global Heritage - Final: Joe Coffey vs. Butch Ambos iniciaron la acción forcejeando y la acción era pareja mientras Mark Coffey y Wolfgang observaban desde afuera, e intervinieron cuando vieron a Joe en apuros y a punto de rendirse con una palanca al brazo. Aún así, Butch volvió a recuperar el ritmo y Joe tuvo que salir para tomarse un respiro y Butch decidió ponerle fin a esta situación, aunque los de Gallus volvieron a hacer de las suyas, pero el réferi los expulsó y ambos quedaron en una situación de uno contra uno, y la situación se mantenía reñida, con Butch logrando los mejores golpes. El Final Bitter End de Butch. Valoración 7.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buen combate. Muy técnico.

Contras Nada en particular.



Butch y Noam Dar cruzaron miradas de cara a su enfrentamiento en NXT No Mercy.

2. Trick Williams vs. Joe Gacy Trick seguía con su carrera a nivel individual y buscaba una gran victoria contra Gacy, quien solo arribó con Ava tras la salida de The Dyad de la WWE. Los primeros minutos transcurrieron sin mayores novedades, aunque Trick cada vez se veía mejor en el ring. Gacy intentó sorprender con su remate, pero Trick lo madrugó. El Final Rodillazo de Trick y victoria. Valoración 4.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Trick Williams sigue mejorando en el ring

Contras Muy corto



Trick Williams habló sobre el combate entre Carmelo Hayes e Ilja Dragunov y dijo que, si bien Ilja es muy fuerte, confía que Melo retendrá su título. Luego, reflexionó y dijo que quizás debe ir por un título.

3. Baron Corbin vs. Josh Briggs Corbin se preparaba para su combate contra Bron Breakker en No Mercy, pero se topó con un duro rival en Briggs, aunque no tardó en mantener el control. Sin embargo, se distrajo con Fallon Henley y recibió una contralona de su rival. Corbin se repondría y volvería a montar una ofensiva. El Final End of Days y victoria de Corbin Valoración 4.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Corbin luce fuerte de cara a su lucha contra Bron Breakker

Contras Muy regular combate.



Tras el combate, Corbin tomó el micrófono y no tardó mucho en arribar Bron Breakker y ambos se fueron a los golpes, a pesar de que varios miembros de seguridad intentaron separarlos.

4. Bronco Nima y Lucien Price vs. Hank Walker y Tank Ledger Aunque el dúo de Hank y Tank iniciaron de buena manera, los secuaces de Scrypts/Reggie lucieron fuertes y rápidamente se hicieron con el control de la situación. Sin embargo, Hank salvó a su compañero y montó una buena ofensiva, pero no fue suficiente frente al poderío de sus rivales. El Final Tank Ledger fue azotado contra el ring y recibió la cuenta de tres. Valoración 3.8 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Lucien y Bronco lucieron fuertes. Veremos a dónde pueden llegar.

Contras Muy corto y predecible.



Mientras se estaba preparando, Gigi Dolin fue atacada por Blair Davenport.

Tony D’Angelo y Stacks recibieron a los Lotharios y The Creed Brothers a una cena.

5. Strap Match: Dijak vs. Eddy Thorpe Ambos empezaron el combate con intensidad y Dijak fue el primero en intentar aprovecharse del uso de la correa, aunque no tuvo éxito. Sin embargo, en un segundo intento, logró su cometido y sacó a su rival fuera del ring. Tras el comercial, Dijak seguía dominando afuera del ring y castigó a Thorpe en frente de su familia inclusive, burlándose de ellos. Dijak se armó con otro cinturón y continuó el castigo, pero Thorpe se recuperaría y logró contraatacar utilizando el cinturón como arma. El Final Un ataque desde la tercera cuerda con el cinturón envuelto en su puño. Valoración 5.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros El público se involucró en el combate.

Contras La estipulación condicionó el combate.



Tras el combate, Dijak atacó a Thorpe con el Feast your Eyes y luego continuaría la masacre utilizando el cinturón y humillándolo delante de su familia.

6. Thea Hail vs. Dani Palmer Thea Hail estrenó nueva apariencia y música de entrada, de la mano de Jacy Jayne, aunque la apariencia no era lo único que cambiaría, ya que logró contrarrestar una ofensiva inicial de Palmer, quien no pudo conectar un Moonsault, y logró derrotarla a la primera oportunidad que tuvo. El Final Kimura de Thea Hail. Valoración 3.3 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buena presentación de Thea Hail, quien puede despegar de la mano de Jacy Jayne

Contras Corto y predecible.



Trick Williams le contó a Carmelo Hayes de que tendrá una oportunidad para ir a No Mercy y Carmelo, aunque se alegró, no le prestó mucha atención.

7. Dragon Lee vs. Axiom vs. Tyler Bate vs. Trick Williams Trick Williams se insertó en este combate tras derrotar a Joe Gacy en la hora previa, aunque de entrada Axiom y Tyler Bate lo dejaron fuera de combate, mientras Dragon Lee y Axiom intentaban tener un uno contra uno en el ring. Bate volvería y Trick se recuperaría, teniendo a los cuatro combatientes en el ring intentando sendas maniobras de rendición que no tendrían efecto. Tras el comercial, Axiom conectó un Snapdragon sobre Bate y parecía que este impactaba de cabeza con el ring, pero se recuperó rápidamente y todos seguían en el ring sin que alguno sacara ventaja de la situación. Trick intentó llevarse la victoria con un doble conteo, pero no tuvo éxito. Tyler Bate intentó hacer lo propio recurriendo a lo mejor de su arsenal, pero Axiom se lo impidió, y de rebote le aplicó un Destroyer a Lee. Este contraatacaría, pero terminó recibiendo un Spanish Fly de Axiom, aunque resistió. Trick volvería a la acción, y por accidente, sacó a Bate del ring y cayó sobre Axiom. El Final Cuenta de tres de Trick sobre Axiom. Valoración 7.1 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Gran combate. Espectaculares movidas.

Contras



Bronco Nima, Lucien Price y Scrypts llegaron finalmente a la cena y fue objeto de burlas de Tony D’Angelo, aunque decidieron sentarse.

Humberto fue directo al grano y les pidió a los campeones que decidan a quién enfrentarán en No Mercy. Los Creeds y los secuaces de Scrypts intentaron también presionar a Tony y Stacks, pero estos llamaron a sus guardaespaldas para evitar desmanes.

Tony finalmente decidió que defenderán sus títulos en un Fatal 4 Way en No Mercy.

Tras bastidores, Dominik le dijo a Trick que acabará con él en No Mercy. Sin embargo, fue atacado por Dragon Lee.

Carmelo Hayes e Ilja Dragunov llegaron para la firma del contrato para No Mercy. Melo dijo que no tenía ganas de hablar de nada y que solo quiere firmar el contrato.

Ambos empezaron a discutir sobre lo que sucedió en The Great American Bash, hasta que Dragunov decidió hablar sobre su lucha del sábado, con Ilja siendo muy incisivo en su planteamiento en torno a qué hará Melo si no es capaz de derrotarlo pese a darlo todo. Melo le contestó diciéndole que «él no era Trick», y aunque dudó, luego intentó acomodar el discurso diciéndole que le demostrará por qué será el campeón.

Ambos firmaron el contrato y con una última advertencia de parte y parte, tuvieron un careo frente a frente.

Y para concluir, Baron Corbin y Bron Breakker seguían su riña en el parequeadero, y los oficiales eran incapaces de detenerlos. Incluso, llegaron a la oficina de Shawn Michaels.