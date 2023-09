En un reciente video en su canal de YouTube, el exluchador de WWE Stevie Richards analizaba las lanzas de Roman Reigns, Edge, Goldberg y Rhyno. No incluía la de Bron Breakker, como es comprensible teniendo en cuenta que su carrera no puede compararse con la de ellos. No obstante, él sí que lo hace con la del Tribal Chief. Mientras hablaba recientemente en Stick To Wresting, el luchador de NXT aseguraba que la suya es mejor. Sería interesante que lo pusiera a prueba en el encordado.

► Bronson Reed quiere más

«Sí, claro. Roman es el Campeón Universal de la WWE, El Jefe Tribal, el mejor, como quieras llamarlo. Roman es fantástico, y es todo lo que dice ser. Pero cuando yo ejecuto el Spear, las personas no se levantan. Intento infligir la mayor cantidad de dolor posible a mis oponentes. Hay una diferencia, cuando ves las grabaciones, entre mi Spear y el suyo, es evidente. Así que no depende de mí decidirlo. Sé que mi Spear es mejor. No hay debate. Solo tienes que ver las grabaciones. Todos mis números aquí en el Centro de Rendimiento demuestran que nadie es más rápido que yo, nadie puede saltar más alto o más lejos, o de lado a lado, nada. Soy el mejor atleta aquí. Realmente no hay debate. Solo tienes que ver las grabaciones. El mío es claramente superior».

Y probablemente algún día ambos se enfrentarán, cuando Breakker sea ascendido al main roster. Acerca de él, hablaba recientemente Eric Bischoff así:

«La valoro… El futuro luce prometedor para la WWE en general. Mira a Bron Breakker en NXT. Quiero decir, este tipo podría estar en el tercio superior del roster o incluso mejor en cualquier momento en que alguien decida tomar el teléfono y llamarlo. Es un gran talento y tiene un gran potencial. Casi parece que están generando interés en él.

«Quieren que la audiencia lo quiera en el roster principal, y esa es una gran posición. Así que estoy emocionado por Bron y Tiffany, y todo el elenco en NXT, porque esto les demuestra que realmente tienen una oportunidad. Esto puede suceder. Es real para ellos. Me gustaría poder ser una mosca en la pared solo para experimentar algo de la energía y la emoción».