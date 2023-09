Hablando de la coronación de Becky Lynch como Campeona NXT, Eric Bischoff comentaba esto recientemente: «Dejando de lado las negociaciones de los derechos televisivos, me sorprende que no lo hayan hecho antes. Porque es excelente para ese talento en desarrollo estar en un programa junto a alguien como Becky Lynch […]. Me encantó la forma en que lo hicieron. Vi la mayoría de la lucha en sí. Sí, Becky ganó, pero no perjudicó a nadie. Elevó a todos. Fue una jugada realmente inteligente. Me sorprendería si no vemos más de esto, y lo aplaudo, porque es grandioso para ese talento en desarrollo tener esa energía y esa atención».

► Tiffany Stratton y Bron Breakker

En el mismo episodio de Ask Eric Anything, el exGerente General de SmackDown también dedicó unas palabras a la derrotada, Tiffany Stratton, así como a Bron Breakker. Ambos son dos de las Superstars más prometedoras de la actualidad, a la vez que dos de las principales estrellas de NXT. Probablemente, los dos sean ascendidos al main roster en 2024. Y de la misma manera estarán en el próximo Premium Live Event, No Mercy 2023, donde ella buscará recuperar el título mientras que él se ve las caras con Baron Corbin.

«La valoro… El futuro luce prometedor para la WWE en general. Mira a Bron Breakker en NXT. Quiero decir, este tipo podría estar en el tercio superior del roster o incluso mejor en cualquier momento en que alguien decida tomar el teléfono y llamarlo. Es un gran talento y tiene un gran potencial. Casi parece que están generando interés en él.

«Quieren que la audiencia lo quiera en el roster principal, y esa es una gran posición. Así que estoy emocionado por Bron y Tiffany, y todo el elenco en NXT, porque esto les demuestra que realmente tienen una oportunidad. Esto puede suceder. Es real para ellos. Me gustaría poder ser una mosca en la pared solo para experimentar algo de la energía y la emoción».