La necesidad de que Becky Lynch sea Campeona NXT

Becky Lynch es la actual Campeona NXT después de destronar a Tiffany Stratton; ambas se enfrentarán por el título en No Mercy 2023. Como bien es sabido, el motivo de que Big Time Becks esté luchando en la marca amarilla, así como que haya conseguido el cinturón, es mejorar los ratings de la misma, como hicieran anteriormente Dolph Ziggler, Baron Corbin, AJ Styles, Natalya, Dana Brooke o Mustafa Ali. La compañía lleva tiempo con esta estrategia. De ella habla Eric Bischoff en Ask Eric Anything.

► La necesidad de Becky Lynch

«Dejando de lado las negociaciones de los derechos televisivos, me sorprende que no lo hayan hecho antes. Porque es excelente para ese talento en desarrollo estar en un programa junto a alguien como Becky Lynch. Para atraer la atención, sentir la energía y tener algo importante sucediendo en un programa donde, de lo contrario, esta es una empresa de desarrollo, NXT, que no recibe mucha atención. Ciertamente, ha recibido mucha atención esta semana. Creo que tienes absolutamente razón, Conrad.

«Creo que el momento es bastante obvio. Estamos en medio de negociaciones; queremos aumentar nuestro valor, ¿y qué mejor manera de hacerlo que estableciendo uno, dos, tres o cuatro récords al integrar a algunos de esos talentos de alto nivel? Me encantó la forma en que lo hicieron. Vi la mayoría de la lucha en sí. Sí, Becky ganó, pero no perjudicó a nadie. Elevó a todos. Fue una jugada realmente inteligente. Me sorprendería si no vemos más de esto, y lo aplaudo, porque es grandioso para ese talento en desarrollo tener esa energía y esa atención».

A Ziggler no le duró mucho el Campeonato NXT, ¿le pasará lo mismo a Lynch? Veremos qué pasa el 30 de septiembre.